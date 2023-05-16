Росіяни бояться маріупольців: мобілізація на окупованих територіях загальмувалась

Повідомляється, що росіяни в деяких тимчасово окупованих регіонах почали формувати добровольчі батальйони, куди набирають росіян та українців, яких змусили отримати російський паспорт. В Маріуполі подібних формувань не спостерігається і на це є вагома причина.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він пояснив, чому росіяни неохоче залучають до лав своєї армії маріупольців.

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Андрющенко повідомив, що зараз в Маріуполі розпочався перший етап мобілізації, що включає проходження медичних комісій.

Оскільки бюрократія на території окупованого Маріуполя, як в Радянському Союзі – це займає певний час, однак потроху рухається,

– додав посадовець.

Росіяни бояться

Також на території тимчасово окупованого Маріуполя людей намагаються вербувати ПВК "Вагнера", однак охочих вони знаходять мало. Проте примусу, що загрожує життю місцевих, поки що немає, зауважив Андрющенко.

В окупантів на це є основна причина – недовіра до місцевих мешканців, вони бояться зробити для себе гірше. Такий рівень недовіри не спостерігається навіть на території тимчасово окупованих частини Запорізької та Херсонської областей.

Певно, тому вони не так поспішають, бо вони вважають, що це може завдати більше шкоди, ніж допомоги. Подивимося як буде далі,

– резюмував радник міського голови Маріуполя.

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