Можуть підлягати мобілізації: що загрожує колишнім обмежено придатним, які вчасно не пройшли ВЛК

До 5 червня люди, які раніше були визнані "обмежено придатними" повинні пройти повторну військово-лікарську комісію. В іншому випадку зміниться й підхід до мобілізації таких військовозобов'язаних громадян.

Про те, що може загрожувати "обмежено придатним" чоловікам віком від 25 до 60 років, які не пройдуть ВЛК, розповідає 24 Канал.

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Чоловіків, які повторно не пройшли ВЛК, можуть мобілізувати

Медичний огляд у ВЛК до 5 червня мають пройти громадяни, які отримали статус "обмежено придатного до служби" до 4 травня 2024 року. Зараз такого поняття в законодавстві вже немає, тому повторний висновок комісії має показати, чи може людина служити в армії, чи отримає відстрочку за станом здоров'я. Верховна Рада не планує продовжувати термін для проходження ВЛК, тому в таких військовозобов'язаних залишилося чотири дні на проходження огляду.

Раніше було встановлено, що колишні обмежено придатні мають пройти ВЛК до лютого. Пізніше строк на проходження подовжили. Так громадянам дали більше часу, аби самостійно звернутися до ТЦК і СП або подати заявку на отримання направлення на ВЛК через "Резерв+".

Якщо ж військовозобов'язаний за цей термін не виконає обов’язок, то він втратить статус "обмежено придатного" та може підлягати мобілізації на загальних підставах.

До слова, громадянину, який мав статус "обмежено придатного до служби", отриманий до травня 2024 року, але не пройшов повторну медкомісію, можуть призначити адміністративну відповідальність. Штраф за ігнорування цієї норми сягає від 17 000 до 25 500 гривень.