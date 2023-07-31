Скільки українців змусили воювати на боці Росії: у ГУР назвали вражаючу цифру

Від початку повномасштабного вторгнення Росія цинічно "залучає" до свого війська українців з окупованих територій. Людей виловлюють на вулицях, забирають з робочих місць та студентських пар.

30 липня на пресконференції Путін самовпевнено заявляв, що в Україні ось-ось закінчиться мобілізаційний ресурс. Тим часом сама Росія примусово мобілізувала вражаючу кількість українських громадян з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, інформує 24 канал.

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Окупантські лави поповнюються українцями

30 липня під час розмови з пропагандистськими журналістами російський диктатор втішав себе і свій електорат "невдачами" України. Одна з них – скоро там нікому буде працювати, бо вже всіх мобілізували.

Водночас, як виявилося, сам агресор поповнює свій склад за рахунок українців з тимчасово окупованих територій, які нібито вже мали "закінчитися".

Забирають просто з робочих місць і кидають на передову

У ГУР зазначили: з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.

У ГУР розповідають, що жителів окупованих територій змушують воювати на боці Росії шляхом "вилову" та недотриманих обіцянок.

Часто людей забирають просто з робочих місць, перевдягають у військову форму і одразу ж відправляють на фронт.

Примусово мобілізованих намагаються втішити, мовляв, пересидите на другій та третій лініях.

Однак відомо, що російському слову гріш ціна. Тому часто людей кидають просто на передову.

Серед примусово запханих до лав окупаційного війська є і студенти. Вони йдуть собі на пари, а потрапляють вже до війська країни-агресорки.

Єдиний вихід – здача в полон

Росіянам абсолютно начхати на жителів Донеччини та Луганщини, яких нібито вони так прагнули "врятувати" від "поганих" українців.

Уникнути примусової мобілізації дуже важко. Закони там не діють. Тому у ГУР радять усім українським громадянам здаватися в полон за першої можливості.

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