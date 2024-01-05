Росіяни посилили мобілізаційний тиск на ТОТ: до яких кроків вони вдались

Ворог зазнає втрат і потребує постійного поповнення живої сили. Для цього, зокрема, використовує окуповані території України.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що росіяни посилили мобілізаційний тиск на окупованих територіях. За його словами, можна побачити кілька тенденцій.

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По-перше, росіяни збільшили призовний вік з 27 до 30 років.

По-друге, окупанти намагаються ставити на облік усіх 17-річних, щоб максимально охопити тих людей, які можуть потенційно одразу після 18-річчя вирушити на лінію фронту.

Сьогодні їхня основна мета – це максимально заповнити реєстр можливих військовозобов'язаних. Щоб щойно в них буде потреба поповнення гарматного м'яса – також відправляти на Запорізьку лінію фронту,

– зазначив Федоров.

"Військові столи" в лікарнях

Окупанти зобов'язують усі підприємства й соціальні заклади вести "військовий облік". Це стосується навіть тих закладів, де працює кілька людей.

Крім того, росіяни завезли своїх "військкомів" і створили так звані "військкомати".

Треба сказати, що під таку "мобілізацію" першими потрапили українські колаборанти.

Перші зрадники поїхали на фронт. Ті поліціянти, які зрадили присягу Україні й погодилися співпрацювати з ворогом, уже поїхали на Запорізький напрямок. Найімовірніше, вони повернуться в чорних пакетах,

– констатував Федоров.

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