Мережі xPON та мобільного зв'язку : хто зможе бронювати 100% працівників

Підприємства, що займаються будівництвом стійких до знеструмлень мереж xPON і мобільного зв’язку, отримали можливість бронювати всіх працівників своїх будівельних бригад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

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Хто зможе бронювати 100% працівників?

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що команди знеструмлень мережі xPON і мобільного зв'язку швидше будуватимуть нові мережі, особливо в регіонах, де зв'язок зникає через знеструмлення або де його взагалі немає.

Унаслідок мобілізаційних заходів галузь стикнулася з нестачею кваліфікованих кадрів, які забезпечують будівництво стійких до знеструмлень мереж та під'єднання до них громадян, державних органів, бізнесу,

– йдеться в заяві.

За попередніми оцінками, йдеться про дефіцит 2,5+ тисяч технічних фахівців.

Включеним у перелік критично важливих підприємств може постачальник електронних комунікаційних послуг, який:

має статус критично важливого підприємства від Мінцифри;

будує мережі xPON або мобільний зв'язок.

Важливо! Для того, щоб мати можливість забронювати 100% працівників будівельної бригади, підприємство повинно отримати статус критично важливого від Мінцифри.

До слова, нещодавно стало відомо, що працівників, які перебувають у розшуку ТЦК, дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства. Бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію.