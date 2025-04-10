Мобілізація чоловіків 50+: чи відправляють їх на передову

В Україні триває загальна мобілізація, а тому чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати на службу. Українців після 50 років також мобілізують, однак є певні особливості.

Зокрема, чоловіків 50+ можуть залучати до робіт у тилу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юриста адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергія Ланкіна в коментарі УНІАН.

Дивіться також Чи буде в Україні мобілізація жінок у квітні 2025

Що треба знати про мобілізацію чоловіків після 50

В Україні мобілізація чоловіків після 50 років відбувається на загальних умовах, адже мобілізаційний вік встановлений до 60 років. Однак у мобілізації осіб такого віку є деякі особливості.

По-перше, чоловіків після 50 років, як правило, не залучають до служби у бойових підрозділах та не відправляють на передову. Зазвичай, осіб такого віку залучають до роботи у тилових посадах. Це зумовлено загальним станом здоров'я, адже у такому віці люди вже мають низку захворювань чи травм, які роблять українців придатними до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і підрозділах логістики.

По-друге, як правило, що чоловіків після 55 років взагалі намагаються не призивати. За словами юриста, нині контракти підписують на 3 роки, а відтак, потенційний контрактник може відразу списатися, як йому виповниться 60 років.

Мені на практиці відомі випадки, що ТЦК та СП не розглядають активно чоловіків у віці 57 – 58 років, бо в цілому їхня мобілізація не принесе якихось ефективних результатів, і вони близькі до граничного віку й зможуть звільнитися зі служби на цій підставі або за станом здоров'я, як це часто буває,

– пояснив адвокат.

Відтак, юрист пояснює, що чоловіків після 50 років не відправляють на передову. Якщо такі особи підписують контракт, то вони можуть обрати посаду, якщо ж мобілізували – спочатку відправляють у навчальний центр, а після визначають спеціалізацію.

Раніше у ТЦК розповіли, що чоловіки після 50 років, зазвичай, виконують дуже важливі завдання з обладнання відповідних фортифікаційних споруд чи заходи забезпечення бойових підрозділів. Також такі категорії військовозобов'язаних можуть служити водіями, різноманітними операторами чи навіть кранівниками у тилу.