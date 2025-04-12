Відправляють на фронт чи ні: юрист пояснив, де служать чоловіки, яким понад 50 років

В Україні, згідно з чинним законодавством, можуть мобілізувати до армії військовозобов'язаних чоловіків від 25 до 60 років. З категорією громадян, яким понад 50 років, є певна особливість щодо цього процесу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергія Ланкіна для УНІАН.

До теми Стефанчук відповів, чи будуть в Україні продовжувати воєнний стан і мобілізацію після 8 травня

Як відбувається мобілізація чоловіків, яким більше ніж 50 років

За словами юриста, мобілізація чоловіків, яким понад 50 років загалом відбувається у загальному порядку, оскільки мобілізаційний вік в Україні встановлений від 25 до 60 років.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, яким понад 50 років, має перебувати на військовому обліку, може отримати повістку й повинна проходити медичний огляд – військово-лікарську комісію й мати актуальні військово-облікові дані,

– пояснив експерт.

Він також зауважив, що на сьогодні процедура мобілізації осіб у віці понад 50 років нічим не відрізається від залучення до війська інших людей, які підлягають мобілізації. Однак є одна особливість.

"Ця особливість не врегульована законодавчо, а передбачена директивою командувача Сухопутних військ, виданою у 2024 році. У документі йдеться, що чоловіків від 50 до 60 років, як правило, не залучають до служби у бойових підрозділах", – сказав Ланкін.

Де служать громадяни віком 50+

Юрист зазначив, що чоловіків віком понад 50 років намагаються залучати до роботи на тилових посадах.

У більшості випадків особи у такому віці вже мають низку захворювань або травм, унаслідок чого вони є, як правило, придатними до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах і підрозділах логістики,

– наголосив експерт.

Сергій Ланкін також зауважив, що на сьогодні є певна практика, що, якщо чоловікові 55 років чи більше, то їх, як правило, намагаються не чіпати, зокрема, якщо вони підписують контракт.

"Зараз контракт укладається на термін від трьох років, і ТЦК та СП намагаються не укладати контракти з такими особами, оскільки граний вік службі становить 60 років, і потенційний контрактник може відразу списатися після того, як йому виповниться 60", – підкреслив експерт.

Юрист підкреслив, що на практиці йому відомі випадки, що ТЦК та СП не розглядають активно для мобілізації чоловіків у віці 57 – 58 років, бо в цілому їхнє залучення до війська не принесе якихось ефективних результатів, і вони близькі до граничного віку, після досягнення якого зможуть піти з армії.

Чи може військовий, якому понад 50, сам обрати посаду

За словами Ланкіна, якщо вже і постало питання про мобілізацію чоловіка у віці понад 55 років, то, швидше за все, він отримає посаду не на передовій.

Експерт також розповів, що якщо військовому понад 50 років, то він зможе обрати собі посаду, якщо підписуватиме контракт.

Коли особу мобілізують, вона, як правило, сама посаду не обирає. Таку людину відправляють у навчальний центр, і там вже буде визначатися його спеціалізація,

– зазначив Сергій Ланкін.

Юрист також звертає увагу, що після 45 років під час ВЛК для призовників, окрім огляду 5 лікарями, також обов'язково проводиться ще й флюорографія та відбираються аналізи, зокрема, загальний аналіз крові.

Експерт радить уважно стежити за цим під час медогляду, адже якщо його пройти не повністю, то це порушення процедури мобілізації.