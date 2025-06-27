Мобілізація після 50 років: кого можуть призвати з липня

В Україні подовжено загальну мобілізацію до 7 серпня. У цей період чоловіків від 25 до 60 років можуть забрати до війська.

Окремі категорії осіб можуть бути мобілізовані з 18 років, передає 24 Канал.

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Кого мобілізують після 50

Чоловіків після 50 років можуть мобілізувати, якщо вони не мають відстрочки та придатні до служби за станом здоров'я.

Зазвичай звільнення або відстрочку від служби у віці понад 50 років чоловіки отримують через незадовільний стан здоров'я, який не дає змогу повноцінно нести військову службу.

Залежно від того, чи є у військовозобов'язаного бойовий досвід/військова спеціальність, визначають, де він служитиме.

У віці старше 50 років зазвичай не відправляють у штурмові бригади. Найчастіше такі мобілізовані служать у підрозділах тилового забезпечення. Якщо в людини є військово-облікова спеціальність, то відправляють туди, де вона може її застосувати. Наприклад, військовослужбовці можуть бути водіями, зв'язківцями, механіками, електриками та іншими.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року у Сухопутних військах ухвалили директиву. У ній йдеться, що мобілізація чоловіків за 50 років може відбуватися лише за окремим мобілізаційним розпорядженням Генштабу.