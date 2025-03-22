Є дві категорії: кого можуть мобілізувати після 60 років

Загальній мобілізації в Україні під час дії воєнного стану підлягають військовозобов'язані чоловіки з 18 до 60 років. Втім, за словами юристки, на практиці до війська можуть залучити й громадян старше 60 років.

За законом чоловік 60 років і старше не є військовозобов'язаним. А тому теоретично його вже не можуть мобілізувати. Однак є певні винятки, про які розповіла адвокатка Тетяна Савченко у коментарі УНІАН, передає 24 Канал.

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Коли чоловіків 60+ можуть мобілізувати

Експертка наголосила, що представників вищого офіцерського складу (генерал, бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант), які мають понад 60 років, може торкнутися мобілізація.

Справа у тому, що для таких осіб граничний вік для проходження військової служби під час воєнного стану становить 65 років.

Також військовослужбовці, які мають високий рівень професійної підготовки, багато досвіду і визнані ВЛК придатними, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі після досягнення граничного віку перебування на військовій службі на термін до 5 років, тобто також до 65-річчя.

Нагадаємо, що закон дозволяє мобілізацію чоловіків до 60 років. Втім, на практиці працює директива Сухопутних військ. Відповідно до неї чоловіків старше 50 років можуть мобілізувати лише за розпорядженням Генштабу у разі, якщо вони мають дефіцитні військово-облікові спеціальності або, якщо йдеться про службу у тилових підрозділах.