Отримання повістки ще не означає призову на службу: що слід пам'ятати про мобілізацію

Під час воєнного стану чоловіки з 18 до 60 років мають носити з собою документи, що засвідчують особу. Адже їм можуть дати повістку з вимогою прибути в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У Львівському обласному ТЦК та СП пояснюють, що наразі законодавство чітко не визначило, де саме має бути вручена повістка. Тобто її можуть дати за місцем роботи, проживання, чи навіть в громадських місцях.

Дивіться також 3 роки відстрочки та виїзд за кордон: якою буде мобілізація жінок і хто підлягає призову

Що варто пам'ятати про призов та мобілізацію у воєнний час

Отримання повістки ще не означає призову на службу. Насамперед громадян викликають для уточнення військово-облікових даних,

– заявили в колишньому військкоматі.

Однак там справді підтверджують, що, якщо чоловік пройде медичну комісію та за всіма критеріями буде придатним до служби, йому можуть вручити повістку до війська. Однак у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповідають, що:

навіть, якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, то він має прибути в РТЦК та СП з відповідними документами та підтвердити це;

якщо мобілізований не служив раніше, то його обов'язково скерують до навчальних центрів для підготовки.

Що робити чоловікам, які переїхали

Військовозобов'язані чоловіки, які прибули у Львівську область для проживання з інших регіонів, повинні в семиденний термін звернутись до ТЦК та СП і стати на військовий облік,

– пояснюють військові.

Ба більше, якщо військовозобов'язана особа порушила правила військового обліку та ухилилась від призову, то щодо неї є адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, ухилянтам під час мобілізації загрожує до 5 років тюрми.

Весняна мобілізація в Україні