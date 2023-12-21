Проти мобілізації майже 70%, у Росії зростає невдоволення війною, – ГУР

Росіяни все більше висловлюють невдоволення наслідками війни в Україні, а саме примусовою мобілізацією до війська. Показник за рік зріс майже на десять відсотків.

Однак попри це Росія щоденно залучає до війська понад тисячі одиниць особового складу. Таким чином вона "латає діри" бригад на передовій.

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Росіяни невдоволені мобілізацією

Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час дискусії у межах заходу "Україна та світ попереду 2024" розповів, що в Росії зростає невдоволення мобілізацією. За даними розвідки, на початку року проти примусового призову до армії виступали близько 60% росіян. Вже у грудня 2023 року показник зріс до 69%.

Це ще не є ознакою того, що будуть протести, але такі настрої в російському суспільстві вже є,

– пояснив Вадим Скібіцький.

За різними даними Росія за допомогою мобілізації чи рекрутингу щоденно залучає до війська 1000 – 1200 осіб. Скібіцький зазначає, що більшість новобранців Росія відправляє на фронт для поповнення втрат. Агресор намагається підтримувати рівень укомплектованості бойових частин на лінії зіткнення на рівні 92 – 95%, щоб зберігати темпи війни.

Мобілізація у Росії