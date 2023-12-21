Проти мобілізації майже 70%, у Росії зростає невдоволення війною, – ГУР
Джерело:ГУР
Росіяни все більше висловлюють невдоволення наслідками війни в Україні, а саме примусовою мобілізацією до війська. Показник за рік зріс майже на десять відсотків.
Однак попри це Росія щоденно залучає до війська понад тисячі одиниць особового складу. Таким чином вона "латає діри" бригад на передовій.
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Росіяни невдоволені мобілізацією
Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час дискусії у межах заходу "Україна та світ попереду 2024" розповів, що в Росії зростає невдоволення мобілізацією. За даними розвідки, на початку року проти примусового призову до армії виступали близько 60% росіян. Вже у грудня 2023 року показник зріс до 69%.
Це ще не є ознакою того, що будуть протести, але такі настрої в російському суспільстві вже є,
– пояснив Вадим Скібіцький.
За різними даними Росія за допомогою мобілізації чи рекрутингу щоденно залучає до війська 1000 – 1200 осіб. Скібіцький зазначає, що більшість новобранців Росія відправляє на фронт для поповнення втрат. Агресор намагається підтримувати рівень укомплектованості бойових частин на лінії зіткнення на рівні 92 – 95%, щоб зберігати темпи війни.
Мобілізація у Росії
Сєргєй Шойгу заявив, що цього року чисельність армії Росії зросла до 1 мільйона 150 тисяч. Міноборони нібито почало процес збільшення штату ще на 170 тисяч осіб. При цьому, раніше Путін заявляв, нібито в Україні воює 617 тисяч військових.
Російський диктатор Владімір Путін доручив провести осінній призов до армії 2024 року за уже спрощеним процесом – росіянам вручатимуть електронні повістки. Раніше росіянам обіцяли, що ця система не працюватиме до 2025 року.
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Під час "прямої лінії" Владімір Путін намагався переконати населення, що додатковий призов не потрібен. "Часткова мобілізація", оголошена 21 вересня 2022 року, нібито пройшла "успішно" – було набрано за декілька тижнів близько 300 тисяч військових. І за словами Путіна, більше не треба – однак, ймовірно, це ще одна брехня диктатора.