Менше на 100 тисяч осіб: Буданов розповів про новий план мобілізації в Росії

У Росії, ймовірно, впали темпи мобілізації. Зараз план набору до окупаційної армії став меншим. Наскільки його виконають – буде відомо згодом.

Про це 24 Канал пише з посиланням на слова начальника ГУР Кирила Буданова на форумі "Україна. Рік 2025".

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Мобілізація в Росії призупинилася

Під час форуму Буданов розповів, що за даними української розвідки Росія останнім часом зменшила свій план щодо набору нових військових до армії. Зараз кількість новобранців зменшилася на сотню тисяч росіян.

Цього року план з набору нових військових до армії РФ знижено майже на 100 тисяч осіб. На скільки вони його виконають, побачимо з часом,

– зазначив начальник ГУР.

Раніше Буданов прокоментував, скільки північнокорейських найманців Росії ліквідували сили оборони України. За його інформацією, коли Кремль тільки залучив союзників до бойових дій, корейців було 12 000 осіб. З них загинули приблизно 4 000.

Північна Корея, окрім своїх військових, постачає Росії військову техніку, зокрема САУ та оперативно-тактичні ракетні комплекси. На самостійне ведення війни Росія вже не має сил, а тому країні-агресорці потрібна пауза. На думку Кирила Буданова, цілком ймовірно, що це призведе до зупинки вогню вже в цьому році.