Сил не вистачає: Андрющенко припустив, де Росія братиме резерви для нового наступу
- Росія планує залучити стратегічний резерв та наростити угруповання на 20 тисяч осіб. Про це повідомили в ГУР.
- Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів про проблеми з мобілізацією в Росії.
За даними ГУР, Росія залучає стратегічний резерв та збирається наростити своє угруповання на ще 20 тисяч осіб, аби захопити увесь Донбас до вересня 2026 року. Але є питання, як саме окупанти назбираються ці війська.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що вони зможуть з різних джерел назбирати та перекинути ще 20 тисяч особового складу. Але очевидно, що вони не зможуть просто взяти і в один місяць набрати на контракти стільки людей.
Яка ситуація в Росії з резервами?
За словами Андрющенка, росіяни не зможуть знайти ще 20 тисяч людей без додаткової мобілізації. Або ж вони забиратимуть війська з інших підрозділів. Йдеться про частини на Близькому Сході, прикордоння або ж війська в Арктиці.
Вже зараз на території Донецької області активно перекидають війська. Однак воно цілком відповідає тим графікам, що в окупантів були й раніше. Десь до середини тижня планове поповнення сповільниться.
Ми бачимо, що в росіян реально пішли проблеми з особовим складом. Не знаю, за яких умов вони візьмуть ще 20 тисяч. Їм би свої стандартні 30 – 35, які вони збирають за місяць, не розгубити. Судячи з того, що їхні втрати зростають, малоймовірно, що вони зможуть реалізувати ці плани,
– зауважив Андрющенко.
Попри це, поки що не йдеться про те, що Росія готова піти на перемовини. Однак там все частіше говорять про гострі економічні проблеми. І це може наштовхнути диктатора Путіна піти на принаймні певну паузу у війні.
Яка ситуація на фронті?
Станом на 17 квітня Росія втратила понад 1 мільйон 316 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11870 російських танків, 24400 бойових броньованих машин, 40160 артилерійських систем тощо.
В ГУР розповіли, що Росія залучає стратегічний резерв та посилює своє угруповання на ще 20 тисяч осіб. Наразі воно налічує 680 тисяч людей. Також ворог має намір захопити увесь Донбас до вересня.
Нещодавно українські підрозділи знищили групу з 29 російських військових. Вони намагалися проникнути в тил через газову трубу на Сумщині.