Дуже багато потрапило "до Кобзона", – Давидюк припустив, чи наважиться Путін на мобілізацію

Очевидно, що Росія запустить нову хвилю мобілізації. Українські військові завдали загарбникам колосальних втрат. Окупантам потрібно поповнювати особовий склад.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, прокоментувавши інформацію, що Путін доручив екскомандиру "Вагнера" зайнятися формуванням "добровольчих підрозділів".

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У такий спосіб диктатор починає зачищати залишки вагнерівців, які "молилися" на Пригожина. Зрештою їх повністю знищать на фронті.

Чи буде в Росії мобілізація

Як наголосив Давидюк, мобілізація в Росії буде. Вони будуть і заганяти людей, і приваблювати за гроші "добровольців" на контракт. Цілком можливо, що тамтешні олігархи також забиратимуть людей з власних підприємств на війну.

Зрозуміло, що буде процес мобілізації. Їм мало тої сили, яку вони мають. Українські війська відправили на "концерт Кобзона" величезну кількість окупантів. Живучість російського новобранця – часто 2 – 3 місяці. Вони зникають. І ніхто їх не може знайти. Лише руки-ноги знаходять,

– зауважив Давидюк.

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Мобілізація відбуватиметься в різних форматах. Паралельно в Росії триватиме масова міграція. Тамтешнє населення дуже "патріотичне" на словах, але в результаті хоче вберегти себе в Ізраїлі, Туреччині, Грузії та інших державах.

Якщо не підтримуєте Путіна, то вийдіть проти нього. Принаймні в Лондоні, Парижі, де не запакують в автозак. Але вони не йдуть. Це – зріз народу, який точно програє. Жодна армія із зеками ще не вигравала,

– наголосив Давидюк.

Втрати Росії у війні проти України: коротко