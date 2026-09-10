Росія постала перед необхідністю провести нову масштабну мобілізацію, щоб підтримувати нинішні темпи війни проти України. У Кремлі нібито розглядають можливість призову сотень тисяч людей, однак виникає питання: чи зможе російська армія не просто набрати, а й підготувати таку кількість військових. Втім, видно, цим переймаються експерти, а не російська влада.

Збільшення чисельності російських військових дійсно може стати серйозною проблемою для України, особливо якщо окупанти спробують посилити тиск на окремих напрямках. Проте, якщо Кремль справді вирішить оголосити мобілізацію, наслідки відчують і багато цивільних росіян – з ринку праці зникне значна кількість працездатного населення. Це серйозний удар по економіці противника, при цьому воєнний "приз" від мобілізації – далеко не очевидний, адже в нинішніх реаліях війни кількість вже не гарантує якість.

У підсумку Володимир Путін не може не воювати, але також не може здобути значних успіхів на фронті, що ще більше погіршує його становище та змушує шукати нові джерела поповнення армії. Експерти спеціально для 24 Каналу проаналізували це та багато іншого. Деталі – читайте далі у матеріалі.

Росії дійсно потрібні нові військові, але є серйозна проблема

За словами військового експерт і засновника "Реактивної пошти" Павла Нарожного, Росія теоретично має достатньо людського ресурсу, щоб провести мобілізацію на 300 тисяч людей. Проте, головна проблема для Кремля полягатиме не в самому наборі військових, а в їхній підготовці.

Важливо! Володимир Зеленський заявив, що після вересневих виборів до Держдуми Кремль планує залучити до війська щонайменше 300 тисяч осіб через відкриту або приховану мобілізацію. Наразі ворог приховує ці наміри задля спокою в суспільстві, паралельно готуючи правила призову в тилові частини навіть осіб з інвалідністю, аби звільнити здоровіших військових для штурмів.

Наразі російські навчальні центри можуть пропускати приблизно 30 – 40 тисяч людей. Навіть якщо максимально розширити їхні можливості, одномоментно підготувати сотні тисяч новобранців буде вкрай складно. І це безумовно вплине на якість підготовки.

Найсміливіші оцінки щодо їхніх спроможностей підготовки – приблизно 100 тисяч в один час. Я думаю, що реальна кількість набагато менша – 50 – 60 тисяч максимум,

– пояснив військовий експерт.

Відтак, якщо Москва справді призве 300 тисяч людей, їх доведеться поступово навчати та відправляти на фронт. За оцінкою Нарожного, цей процес може зайняти до шести місяців.

Водночас політолог Валерій Димов звертає увагу на іншу причину, через яку Росії може знадобитися додатковий мобілізаційний ресурс. Російські військові зазнають значних втрат, водночас окуповують менше територій, ніж раніше, а витрати на війну постійно зростають.

Росія вже фактично проводить приховану мобілізацію, намагаючись залучати людей до армії передусім за великі виплати. Однак цього ресурсу може ставати недостатньо. Власне, вже стає.

Чи зможе Росія просто кинути новобранців у бій

Теоретично Кремль здатен скоротити терміни підготовки мобілізованих і максимально спростити програму навчання. Однак це матиме очевидний наслідок – на фронт потраплятимуть військові з мінімальними навичками. Такі люди навряд чи зможуть виконувати складні бойові завдання.

Якщо вони підуть по якомусь максимально прискореному шляху – не місяць їх (новобранців, – 24 Канал) тримати, а, скажімо, один тиждень, – то на виході отримають дуже слабко підготовлені війська. Максимум, що вони зможуть зробити, – добігти до наших окопів,

– сказав Нарожний.

Однак навіть за умови масштабної мобілізації Росія не зможе одномоментно отримати сотні тисяч боєздатних військових. Якщо зараз Росія поповнює фронт приблизно 30 – 35 тисячами нових бійців щомісяця, то після примусової мобілізації цей показник потенційно може зрости до 45 – 50 тисяч.

Тобто головною загрозою для України може стати поступове нарощування російської армії. Стрімкого зробити, швидше за все просто не в змозі. І тут навіть не питання в кількості мобілізованих, а в офіцерах (їх так просто не підготуєш за 2 – 3 тижні), озброєнні, техніці та оснащенні.

Важливо! Через гостру нестачу сил на фронті та падіння темпів набору добровольців Кремль перейшов до примусового вербування боржників, студентів та ув'язнених. За даними The Guardian поточний приплив нових контрактників лише покриває щомісячні втрати російської армії та не дозволяє їй нарощувати наступальний потенціал.

Мобілізація вдарить по економіці Росії

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив, що оголошення мобілізації може завдати російській економіці подвійного удару. Йдеться не лише про втрату працівників, а й про можливий відтік людей (ще більший) та їхніх грошей із Росії, а також додаткові витрати держави на забезпечення нових військових.

Експерт нагадав, що під час оголошення так званої "часткової мобілізації" у вересні 2022 року Росія призвала близько 300 тисяч людей. Водночас ще приблизно 900 тисяч росіян (здебільшого – представники так званого "креативного класу") тоді залишили країну, намагаючись уникнути війни.

Якщо Росія все ж таки вдасться до мобілізації населення, треба ще рахувати кількість тих, хто захоче полишити країну. Причому не просто покинути Росію, а покинути зі своїми грошима,

– зазначив Ус.

Це може стати особливо болючим для російської економіки, яка вже має проблеми з ресурсами. Масштабний відтік працівників та капіталу лише посилить тиск на неї.

Водночас мобілізованих потрібно буде забезпечити зброєю, спорядженням та іншими необхідними ресурсами. Однак невідомо, чи достатньо всього цього у Росії.

Російські регіони вже відчувають нестачу грошей

Ще однією проблемою для Кремля є фінансове навантаження на російські регіони. Саме з місцевих бюджетів виплачують значні суми людям, які погоджуються підписати контракт із російською армією. Цікаво, що в одному з регіонів Росії такі виплати скоротилася з 3,2 мільйона рублів до 800 тисяч.

Це пов'язано з тим, що регіони Росії самі мають обмежені фінансові можливості. Через необхідність фінансувати війну вони змушені скорочувати інвестиційні проєкти та витрати на розвиток.

Регіони також не мають багато грошей, а тут федеральна влада ще вішає на них доплати зі своїх бюджетів (на війну, – 24 Канал). Як тільки тиск трохи знижується, регіони одразу хочуть скоротити ці виплати,

– розповів Ус.

Це може призвести до погіршення ситуації там. Місцева влада може не мати достатньо ресурсів для підготовки до сезонних паводків, лісових пожеж та інших проблем, а населення дедалі сильніше відчуватиме наслідки нестачі фінансування.

Росії бракує людей, які навчатимуть мобілізованих

Є ще одна проблема, яка може суттєво обмежити можливості Кремля. Щоб підготувати десятки тисяч нових військових, Росії потрібні досвідчені інструктори. Мовиться передусім про сержантів із бойовим досвідом.

Більшість навчань проводять грамотні сержанти. Де вони їх можуть взяти? Тільки на фронті. Інших запасів немає. Їм потрібні ті, хто має бойовий досвід і знає, що відбувається на фронті: як реагувати, як боротися з дронами, як окопуватися,

– зазначив військовий експерт Павло Нарожний.

Фактично Росії доведеться брати людей із фронту, послаблюючи вже наявні бойові підрозділи.

Чи може Путін спробувати розширити фронт

На думку військового експерта Павла Нарожного, якщо Росії все ж вдасться одночасно сформувати велику кількість нових військових частин, теоретично Кремль може спробувати використати їх для відкриття нового напрямку. Ймовірно, це можливо зі сторони Білорусі або Сумщини.

У такому випадку Україні доведеться створювати нові бригади та підрозділи. Адже чим довшою ставатиме лінія фронту, тим складніше буде компенсувати російську перевагу в живій силі.

Кількісна перевага та сама кілзона, яка є на гарячих відтинках, нівелює перевагу росіян. Але якщо вони розширять фронт, їх кількість може для нас стати величезним мінусом,

– пояснив Нарожний.

Проте найімовірніше, що Росія спробує використати додатковий мобілізаційний ресурс для посилення вже наявних напрямків. Передусім мовиться про Донбас.

До слова. Очільник ГУР Олег Іващенко заявив, що щодобові втрати окупантів сягають до 1500 осіб, через що Кремль масово залучає іноземних найманців із понад 40 країн світу. Для розгортання нових наступів Росія планує приховано мобілізувати у віддалених регіонах орієнтовно 600 тисяч людей протягом 2026 – 2027 років.

Але, за на думку Димова, для Кремля принциповим залишається питання, звідки брати нових військових. Ресурс російської провінції, яка тривалий час була основним джерелом поповнення армії, також не є безмежним.

Чому Кремль може боятися мобілізації у великих містах

Наразі Росія значною мірою покладається на мобілізаційний ресурс у віддалених регіонах країни. Проте якщо цей ресурс буде вичерпуватися, владі доведеться звертати більше уваги на великі міста, зокрема Москву та Санкт-Петербург, з якими існує неписаний "суспільний договір" та які створюють вітрину нормальності для путінського режиму

За словами Івана Уса, це створить для Кремля значно більші ризики. Масові протестні настрої у столицях потенційно становлять більшу загрозу для центральної влади, ніж невдоволення на периферії.

Є такий термін: революції завжди відбуваються у столиці. Революції на околицях не змінюють владу в державі, а революції у столиці – знімають,

– пояснив експерт.

Схожий ризик бачить і політолог Валерій Димов. Він вважає, якщо Росія буде змушена проводити відкриту мобілізацію, Кремлю доведеться звернутися до населення великих міст. Там росіяни мають вищий рівень освіти, більше ресурсів та можливостей залишити країну у разі оголошення мобілізації.

Після оголошення "часткової" мобілізації у 2022-му році значна кількість росіян вже намагалася виїхати за кордон. У разі нового масштабного призову цей сценарій може повторитися, що джерелом невдоволення владою.

Кремлю буде складно одночасно зберігати контроль над суспільством і забирати до армії людей із найбільших міст Росії. Тому якщо досвід насильницької мобілізації, до якої російська влада вдалася влітку 2026 року в провінційній Пєнзі, буде масштабований, це посилить панічні настрої серед росіян і стане каталізатором для невдоволення.

Зверніть увагу! Російські прикордонники масово відмовляють у виїзді з країни військовозобов'язаним прямо під час контролю, навіть без вручення їм повісток. Обмеження накладаються через електронний реєстр військового обліку, інтегрований із базами ФСБ, що відбувається на тлі прихованої підготовки Кремля до нової мобілізації після вересневих виборів до Держдуми.

Поєднання економічних проблем, скорочення соціальних витрат і мобілізації може створити для російської влади політичні ризики. За несприятливого розвитку подій у Росії може з'явитися новий лідер, який спробує використати невдоволення регіонів і населення.

Головний ризик для російської влади полягає в тому, що може з'явитися умовно "Пригожин 2.0", який скаже: "Треба марш справедливості на Москву". Це, безумовно, лякає російську владу,

– зазначив Ус.

Крім того, за подальшого погіршення фінансової ситуації Кремль може шукати кошти у громадян. Одним із найнебезпечніших сценаріїв може стати примусове вилучення частини заощаджень населення, однак це лише посилить невдоволення владою.

Кого можуть мобілізувати на окупованих територіях

Окремим джерелом поповнення російської армії залишаються тимчасово окуповані території України. За словами Димова, Росія вже використовує мешканців захоплених територій у війні проти України, і цей ресурс також може бути залучений надалі.

На жаль, цілями росіян на окупованих територіях є молоді українці – недавні випускники шкіл та вишів.

Особливо вразливими є мешканці окупованих промислових регіонів, зокрема колишні шахтарі та металурги. Через занепад підприємств і масове скорочення робочих місць вони можуть опинятися серед тих, кого Росія намагається залучити до своїх окупаційних військ.

Москва може використовувати таких людей не лише як джерело особового складу, а й для пропаганди. Кремлю вигідно показувати участь мешканців окупованих територій у війні проти України як нібито підтвердження власних заяв про "Новоросію" та підтримку окупації.

Путіну людей не шкода. Тим більше громадян із тимчасово окупованих територій, тому що це буде, по-перше, сила, яка буде використана у війні проти України – українці проти українців. По-друге, це буде легітимізувати його версію про "нові" територій (Росії, – 24 Канал),

– зазначив політолог.

Путінська безжальна мобілізація на окупованих українських територіях – це також сигнал, що Путін не зупиниться і в разі, якщо Росія переможе у війні, така сама доля чекатиме на всіх інших українців. Росіяни їх поженуть в якості "гарматного м'яса" на війну проти країн НАТО.

Росія на межі

Потенційна мобілізація є для Кремля складною дилемою. З військового погляду, вона може дати Росії додатковий ресурс для поступового збільшення кількості військових на фронті.

Але з економічного – масштабний призов здатен посилити дефіцит працівників, прискорити відплив капіталу, збільшити навантаження на регіональні бюджети та створити фінансові проблеми.

Однак є й політичний ризик для Кремля, мовиться про невдоволення у середині Росії, яке може мати непередбачувані наслідки для політичного життя Путіна.

До слова. Дізнатися, чому чергова мобілізація приречена на військовий провал і як вона остаточно зруйнує російську економіку можна у повному аналітичному розборі на сайті.