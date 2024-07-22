Люди закінчуються: чому Путін боїться оголошувати мобілізацію

Росія зазнає великих втрат у війні, втрачаючи насамперед щодня понад 1000 одиниць особового складу. Це може підштовхнути Кремль до проведення нової хвилі мобілізації.

Російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що російській владі немає звідки брати людей для своєї армії. Саме з цим пов'язані заяви з Москви про необхідність переговорів та перемир'я.

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Швидко добіжать до Кремля

Під мобілізацію цього разу можуть потрапити жителі Москви та Санкт-Петербургу.

В Росії люди закінчуються, а розпочинати нову хвилю мобілізації російській владі страшно, тому що тоді росіяни з вилами підуть на Кремль. А ті, хто живе в Москві на Санкт-Петербурзі, взагалі можуть швидко добігти до нього,

– наголосила вона.

Навіть якщо Владімір Путін у цей момент буде в іншому місці – в резиденції в Ново-Огарьово чи на Валдаї, то його, на думку політичної аналітикині, дістануть і там.

Валдай розташований між Санкт-Петербургом та Москвою. Тому може піти зустрічний потік людей з вилами і врешті решт всі протестувальники зустрінуться і щось вирішать,

– припустила Ольга Курносова.

Зазначимо, що російська влада планує запровадити систему, яка дозволить запобігти виїзду з Росії чоловіків призовного віку. Йдеться про "систему обміну інформацією" між міністерством оборони та ФСБ, що надаватиме інформацію про потенційних призовників прикордонній службі ФСБ. Також восени Кремль може закрити кордон та розпочати нову хвилю мобілізації.