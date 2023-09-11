Не буде так просто, – екскомандувач сказав, чому Росії буде складно мобілізувати людей

У вересні 2022 року Кремль оголосив про так звану "часткову" мобілізацію та призвав до армії щонайменше 300 тисяч окупантів. Цього року Росії буде складніше мобілізувати людей.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець. За його словами, резерв у Росії великий, але є причини, чому мобілізація у 2023 році буде складнішою.

Читайте також У Росії на війну заманюють високими зарплатами, – розвідка Британії про "успішність" задуму

Складнощі із мобілізацією у Росії

Іван Якубець зазначив, що насамперед росіяни опираються мобілізації, адже знають про величезні втрати загарбників на фронті. Російські громадяни вже зрозуміли, що в Україні триває не "спецоперація", а справжня війна.

З іншого боку, можливо, Росія зможе забезпечити підготовку окупантів, наприклад, на території Білорусі. Однак все одно рівень мобілізованих росіян буде невисокий.

Але все одно їхній рівень буде невеликий, тому що потрібно дуже багато людей, озброєння та всього для забезпечення бойової підготовки. Таку частину кидати туди – буде не так просто підняти мобілізаційні масштаби,

– вважає екскомандувач.

Якубець про мобілізацію у Росії: дивіться відео

Мобілізація у Росії: останні новини