Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щотижня мобілізовує 27 тисяч осіб, водночас Росія – понад 40 тисяч. Країна-агресорка може мобілізувати ще більше, але "користі" з цього не буде.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що всі нові мобілізовані лише покривають втрати, але не збільшують чисельність. Навіть склад елітних російських підрозділів під час повномасштабного вторгнення кілька разів змінювався.

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Проблема в Росії з мобілізацією

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що 40 тисяч, які Росія мобілізує кожного місяця йдуть на вирівнювання втрат ворога. Тобто тут не мовиться про серйозне накопичення армії. Адже для цього країна-агресорка повинна оголосити загальну мобілізацію.

Коли в росіян був план переломити лінію фронту, вони залучили дуже багато військових, яких набрали в часи часткової мобілізації. Однак від 2024 року всі ці сили стерті. Навіть склад елітних бригад морської піхоти повністю оновлювався кілька раз. Гинули всі солдати та офіцери,

– наголосив він.

Зараз Росія вербує багато іноземних мігрантів, яких виловлює у себе на підприємствах. Деякі з них беруть паспорти країни-агресорки, деякі ні. Тимочко підкреслив, що на полі бою російська складова розмита, особливо мовиться про тих, хто штурмує передові позиції.

Він додав, що Путін лише на папері збільшив штат російської армії до 2 мільйонів. Втілити це в реальність та відправити ще більшу кількість військових на лінію фронту в Україну – майже неможливо.

До речі, голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомила, що у країні-агресорці у 10 регіонах зменшили розмір виплат за контракт із міністерством оборони. Однак це спровокувало лише збільшення кількості охочих його підписати. Винагороду знизили з 3,5 мільйони рублів до 3 мільйонів, і люди поспішили встигнути підписати контракт хоча б за цією ціною – поки її не зменшили ще більше.