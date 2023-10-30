Не для спроби масштабних наступів: чому Кремль може наважитися на "зменшену" мобілізацію

Коли окупаційне військо зазнає справді критичних втрат, Кремль може наважитися на "зменшену" мобілізацію. Зокрема, 100 чи 200 тисяч осіб.

Таку думку в матеріалі 24 Каналу висловив старший аналітик фонду "Повернись живим", аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

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Менше угруповання може бути значно безпечнішим для Путіна

Експерт зауважив, важливий і той фактор, що угруповання у 500 тисяч осіб, що задіяні у війні проти України, легше контролювати, аніж мільйонне.

Все ж таки у Росії геть не демократичний режим, і Путін добре пам'ятає урок Першої світової війни, коли армія, яка зазнає втрат, сидить в обороні, а в один прекрасний момент може повернути зброю проти свого керівництва. І тут значно безпечним може бути менше угруповання,

– підкреслив аналітик.

Саме через ці фактори, за словами Бєлєскова, Москва, якщо й буде проводити офіційно оголошену мобілізацію, то робитиме це радше для підтримання тих сил, що вже діють. А не для створення якоїсь великої переваги та спроби переходу до масштабних наступів.

Втім, звісно, виключати інші варіанти неможливо. Адже думки російського керівництва вже давно не були раціональними.

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