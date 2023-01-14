"У Путіна надія тільки на цю зиму": Росія загнала себе в глухий кут

Українська розвідка повідомила про плани Росії щодо нової хвилі мобілізації. Озброєння та комплектації Росії не вистачає, газовий шантаж не вдався, тому це єдиний вихід Путіна.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він впевнений, що очікувати загострення на фронті можна буде вже найближчими місяцями.

До теми Росіяни, як таргани, лізуть з усіх щілин, щоб завадити наступу ЗСУ, – політтехнолог

Українська розвідка повідомила, що в Росії хочуть створити двохмільйонну армію, а новий призов становитиме 500 тисяч осіб. Гудков вважає, що технічно це все можливо, однак будь-яке рішення має свою ціну.

Зміна призовного віку в Росії

У Росії заявили про зміну вікових рамок призовників. Нині на строкову службу можуть призиватися чоловіки від 18 до 27 років, а згодом вік призову зміститься – від 21 до 30 років.

Гудков припускає, що підвищення віку призову роблять для того, щоб відсіяти студентів, які мають відтермінування. Натомість потік людей призовного віку збільшується, адже до нього ввійдуть люди від 27 до 30 років.

Наслідки мобілізації

"Очевидно, що наступні 300 тисяч після попередніх буде мобілізувати в рази складніше", – зауважив Гудков.

Перша хвиля мобілізованих складалася з тих, хто не зміг виїхати, заховатися, ці люди не надто політично активні і не зовсім розуміють свої права, розповів російський опозиціонер. Він переконаний, для того, щоб зібрати наступні 300 тисяч російська влада має витратити набагато більше зусиль.

Гудков пророкує нову хвилю еміграції в Росії та зниження путінського рейтингу.

Очевидно, що Путін собі вже вирішив, що неважливо, який в нього буде рейтинг, він сам намалює будь-яку перемогу у 2024 році,

– підкреслив опозиційний політик.

Гудков про наслідки мобілізації в Росії: дивитись відео

У Путіна один вихід

За словами Гудкова, навіть якщо Росія набере 500 тисяч мобілізованих, організувати їх буде дуже складно. Оскільки зруйновані логістичні шляхи, до того ж потрібно буде їх оснастити зброю та одягом: "шкарпетками та устілками замість жіночих прокладок, які використовують". Немає і необхідної кількості сучасного озброєння, бронежилетів, касок.

Це буде чергове гарматне м'ясо, яке відправлять до України. Все це призведе до масових жертв, поганих звісток. Буде велика кількість вдів, які звертатимуться до президента, керівництва, депутатів, губернаторів,

– зауважив мовець.

Гудков передбачив, що Путін, найімовірніше, піде на ці жертви, адже в нього залишилося не так багато часу.

"У Путіна залишилася надія на цю зиму. Він думав, що через газовий шантаж європейці будуть менше підтримувати України, але цього не відбувається", – зазначив експерт.

Він переконаний, що до весни вже не залишиться ніяких ресурсів у Росії, тому остання надія Путіна – це мобілізація великої кількості людей. А далі, якщо це не дасть ніяких результатів, то проблеми почнуться вже в середині країни, повідомив опозиціонер.

Нова хвиля мобілізації в Росії: що відомо