У Путіна інша логіка: чи можуть оголосити мобілізацію в Росії після виборів

Владімір Путін заявив, що мобілізація в Росії нібито не потрібна, а охочих воювати є багато. Проте після так званих президентських "виборів" він може змінити своє рішення.

Таку думку 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що Путіну навіть зараз нічого не заважає для того, щоб оголосити загальну мобілізацію. На псевдовиборах це не позначиться.

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Що не так з логікою Путіна

У Росії немає електорату й справжніх виборців, тому російський диктатор може робити все, що завгодно. За словами Ольги Романової, Путін дуже хоче знову піти на Київ чи захопити Харків. Для цього йому необхідна мобілізація.

Проте від нього не варто очікувати логічних дій. Щобільше, співвідношення росіян та українців на фронті сьогодні значно відрізняється. Путін міг би цим скористатися.

Це західне твердження, що до виборів політикам не варто робити непопулярних кроків, але в Путіна інша логіка. Відповідно до неї, мобілізація – це популярне рішення, а йти на Київ треба зараз. На жаль, це так. Тому він може атакувати у будь-яку хвилину,

– підкреслила Ольга Романова.

Що сказав Путін про мобілізацію