Тренд на алкоголь: у Росії нові методи мобілізації окупантів

У Росії вдались до нового інструменту пропаганди для мобілізації – алкоголю. Рекламний слоган звучить так: "Випив, закусив – на війну".

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував 24 Каналу новий метод мобілізації окупантів. За його словами, поєднання алкоголю й війни не нове.

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Так, відома роль фронтових 100 грамів, коли дійсно алкоголь притупляє відчуття небезпеки, знімає наднапруження.

Але все-таки алкоголь допомагає, якщо взагалі є мотивація, а в теперішній ситуації це не так. Найголовніша проблема, що в росіян немає жодної причини, щоб іти в Україну вмирати й вбивати. Ті люди, які перебувають по той бік фронту, нічого поганого для них не зробили,

– наголосив Яковенко.

Головна мотивація для росіян

Крім насильницької мобілізації, головна причина для росіян полягає в грошах. Для бідних і депресивних районів 200 тисяч рублів – це величезна сума, яку вони ніколи в житті не бачили.

Однак з темпами втрат окупаційної армії навіть таке джерело живої сили скоро вичерпається.

Часткова мобілізація в Росії: останні новини

Аналітики ISW з посиланням на американську розвідку повідомили, що Росія втратила 87% довоєнної армії. Однак країна-агресорка вдається до різних кроків, щоб компенсувати втрати.

Зокрема, Владімір Путін підписав указ про збільшення російської армії на 170 тисяч військовослужбовців. Водночас у міноборони країни-агресорки запевнили, що цих людей буцімто збиратимуть з-поміж контрактників.

Під час "прямої лінії" диктатор заявив, що в Росії не буде другої хвилі мобілізації. Мовляв, призвані торік бійці "чудово воюють" – серед них "аж" 14 "героїв".

Станом на 14 грудня Росія втратила. Зокрема, за останню добу Сили оборони ліквідували 1300 загарбників.