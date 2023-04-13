Вийшли на нову формулу, – ексглава розвідки України про мобілізаційні процеси в Росії

Росія має в планах збільшити масштаби мобілізації. Поступове обмеження певних прав та свобод росіян призведе до того, що в них не буде іншого вибору, окрім як стати на облік.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал армії України, глава Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. Він припустив, що саме цей тиск може відкрити очі росіянам і призвести до протестів.

До теми Готуються збільшувати свої втрати: у Росії з'явилися електронні повістки

Генерал переконаний, що зараз Росія уже відчуває реальну поразку, тому шукає будь-які шляхи, аби затягнути процес і стримати наступ України та нав'язати їй перемир’я. Наприклад, мовилося про так зване перемир'я на Великодні свята, щоб українська оборона зупинилася, а росіяни змогли підтягнути резерви.

Стратегічно вони орієнтуються генерувати потужну затяжну війну і для цього мобілізувати півмільйона й більше людей,

– додав мовець.

Нова модель мобілізації

В Росії зараз немає можливості мобілізувати таку кількість людей, на яку вони розраховують, їхні намагання набрати 400 тисяч контрактників провалилися.

Тому Маломуж переконаний, що зараз Росія виходить на нову модель: для великої затяжної війни потрібні будуть сотні і мільйони людей. В інфопросторі вони запускають меседжі, що НАТО та Україна становлять велику загрозу для Росії, до того ж вони намагаються формувати законодавчі акти, які візьмуть на контроль всіх чоловіків, і жінок деяких спеціальностей призовного віку.

За підрахунками мовиться про 3 мільйони осіб, а депутати держдуми заявляють загалом про 30 мільйонів осіб.

Тому їх намагаються взяти на електронний облік, формувати резерви, проводити аналізи, які спеціальності є,

– зауважив Маломуж.

Він повідомив, що ворог намагається створити резерви, формувати банк даних, аналізувати за напрямками, де можна сьогодні призвати, далі будуть проведення військових зборів у різних областях, а з них формуватимуться ударні групи.

Однак Україна не буде чекати стільки часу і робитиме все для поразки Росії, наголосив генерал.

Маломуж розповів, як Росія проводить мобілізацію зараз: дивитися відео

Росіяни можуть виступити проти

З іншого боку, вважає генерал, масовий тиск до мобілізації спричинить загрозу Владіміру Путіну. Росіяни зараз бачать, що кожен може бути призваним на війну і там вбитим, адже вони уже розуміють, що Росія на війні зазнає великих втрат.

А згодом почнуть розуміти, що це війна неправильна, агресивна і ведеться на території іншої країни.

Поки що не було такого масового виступу, але коли розпочнуть репресувати кожного росіянина, тут почнеться спротив. Це може бути той внутрішній спротив, який підсилюється під впливом нашої перемоги і шансів у Путіна змобілізувати величезний ресурс не буде,

– резюмував Маломуж.

Мобілізація в Росії: що відомо