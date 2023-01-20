Розмови про мобілізацію нервують Кремль, але там не мають вибору, – російський опозиціонер

У Росії відбувається мобілізація без особливого розголосу. Вірогідність, що очільник держави Владімір Путін оголосить про неї під час свого звернення до народу мінімальна.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, набір чоловіків, яких відправляють на війну з Україною, відбуватиметься поступово.

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Позиція Путіна щодо гучного оголошення мобілізації

Майкл Накі пояснив, що в Росії просто почнуть видавати повістки. До того ж мобілізація в країні все ще триває, попри те, що Владімір Путін заявляв про її завершення.

Опозиціонер зауважив, що диктатор після оголошення мобілізації 21 вересня зіштовхнувся із тим, що це було одне із його непопулярних рішень.

"Дуже сильно скосило його сприйняття людьми в Росії", – зауважив він.

За його словами, причиною стало те, що Путін спершу пообіцяв, що мобілізації не буде, а потім наперекір своїми словами оголосив її.

"Він всіляко намагався відкараскатися, що це не він, а губернатор, Шойгу, Міністерство оборони. І взагалі він тут не у справі", – наголосив Макі, зауважуючи, що Путін намагався повсякчас перевести теми та зосередити увагу на чомусь незначному.

На думку опозиціонера, якщо президент Росії у своїй промові все ж скаже так, то це буде означати, що Росія більше не звертає увагу на можливі наслідки й що ці наслідки не розцінює як серйозні.

Усі розмови офіційні довкола мобілізації їх дуже нервують. Тому що вони бачать негативну реакцію суспільства,

– зауважив він.

До того ж, за словами Макі, уявити, що Путін скаже людям відверто, що він бреше, складно. Втім він вірогідний. Окрім цього, Путін не дуже любить змішувати приводи своїх виступів. Йому ще не подобається, коли люди заздалегідь здогадуються про його наміри.

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Чому мобілізацію в Росії повинні оголосити привселюдно

Майкл Накі наголосив, що оголошення мобілізації означає ще необхідність у забезпеченні одягом, їжею, логістикою, пересуванням і всім рештою. Тому це є підготовкою інфраструктури, що і розцінюється як один із сигналів щодо підготовки до нової хвилі мобілізації.

"І я думаю, що багато хто хоче, щоб її не було причому через низку причин", – розповів він.

На думку опозиціонера, додаткова мобілізація великої кількості людей сильно ускладнить історію, пов'язану із лінією фронту. У інформаційному просторі панує думка щодо можливості посилення напруги з обох боків.

У цьому сенсі чим менше у Росії буде живої сили на той момент, тим краще,

– пояснив він.

Опозиціонер пояснив, що мобілізація у Росії значно затягне війну.

"Не дивлячись на те, що мобілізація не може призвести до якогось значного перелому у війні, вона все одно має на неї вплив. Більше живої сили заважає просуватися ЗСУ", – наголосив він.

На його думку, все ж мобілізація неминуча. З військової точки зору у Росії немає ніякого іншого варіанту, щоб якось наростити власну бойову міць.

"Знову ж таки вони намагатимуться це зробити якомога тихіше, у них не дуже вийде", – підкреслив він.

Опозиціонер пояснив, що отримання повісток набуватиме розголосу. Уже зараз у російських ВНЗ студентів викликають на воєнні кафедри для оновлення інформації.

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