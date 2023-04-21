У Санкт-Петербурзі та у вишах Москви розсилають електронні і паперові повістки

Російська армія нещадно втрачає велику кількість своїх солдат на війні, якій зухвало розв'язала в Україні. Тому, аби відновити свої втрати, вже не цурається мобілізувати людей з Москви та Санкт-Петербурга.

Ба більше, представники військових комісаріатів ходять по гуртожитках московських вишів та роздають повістки студентам. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Жителі Петербургу почали отримувати електронні повістки

Російський Санкт-Петербург приєднався до "експерименту" з розсилання електронних повісток на весняний призов. Головний військком міста Сергій Качковський наголосив, що тестові повістки надходитимуть до особистого кабінету у додатку "Держпослуги". Росіянин також додав, що вони можуть навіть надходити у формі смс-повідомлення.

До цього, депутат держдуми Росії Андрій Картаполов заявляв, що весною 2023 року е-повістки не матимуть жодної юридичної сили. Тому, за його словами, військкомати не мають права забороняти чоловікам виїзд з країни чи укладати угоди з нерухомістю. Це робиться нібито лише для заповнення єдиного реєстру військового обліку.

У Москві студентам почали роздавати повістки

У мережі ширяться повідомлення, що у гуртожитках московського державного університету роздають повістки. В одній із таких "листівок", отриманої студентом московського вишу, мовиться про те, що йому необхідно з'явитися до військкомату "на заходи, пов'язані із закликом на військову службу".

Повістки також отримали студенти гуртожитків національного дослідницького університету МІСІС та російського державного університету імені Косигіна. За словами одного зі студентів, представники військкомату наполегливо пропонували йому пройти термінову службу в армії. Дарма що за російським законодавством студенти очної форми навчання мають відстрочку – кремлівську владу це абсолютно не бентежить. Тому молодь Росії вимушена йти вслід за своїм диктатором і воювати за його амбіції та "ілюзорне майбутнє".

Електронна мобілізація в Росії: що відомо