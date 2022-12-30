Закидають тілами, – Мусієнко про новий етап мобілізації в Росії

В Росії не припиняється мобілізація, адже втрати на фронті б'ють всі рекорди. Однак жива сила – це не вирішальний фактор у спроможності Росії вести війну.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Важливо не скільки Росія мобілізує людей, а як російські підрозділи будуть укомплектовані технікою, переконаний він.

До теми Росія вже випускає менше ракет за раз і збільшує інтервали між атаками, – ГУР

Голова української розвідки Кирило Буданова повідомив, що Росія планує розпочати 5 січня 2023 року новий етап мобілізації.

Новий етап мобілізації в Росії

Мусієнко зауважив, що мобілізація в Росії продовжується увесь час. Є інформація, що повістки на січень отримують російські військовозобов’язані. Однак, припускає спікер, новий етап не носитиме такого тотального характеру, як це було після 21 вересня. Мобілізація буде більш прихована, і менша за чисельністю.

Вона буде для того, аби підживлювати ті угрупування військ, які виснажуються у ворога,

– додав Мусієнко.

Росія припиняти війну наміру не має, підкреслив експерт. Очевидно, щоб продовжувати війну необхідне залучення ресурсів. І якщо на розв'язання проблем з технікою необхідно більше часу, то для розв'язання проблем з особовим складом росіяни часу гаяти не будуть. Мобілізація буде продовжуватись.

Мусієнко припускає, що взимку ключове питання буде: "Чим зможе ворог укомплектувати підрозділи, які ймовірно готуватиме до поновлення активних наступальних дій навесні?".

Новий етап мобілізації росіян: дивитись відео

Важлива кількість техніки

"Питання не в тому, що це буде величезна кількість піхотинців, яких вони зможуть кидати в бої. Питання в тому, чи буде в них потрібна кількість артилерії, бронетехніки, танків та якої якості вони будуть. І ці питання є відкритими нині", – зауважив політичний експерт.

Він переконаний, що зараз ключова не кількість тих, кого вони зможуть мобілізувати, а чим мобілізовані будуть озброєні. Скільки повноцінно укомплектованих технікою, силою та засобами підрозділів вони зможуть виставити.

Можна говорити, що тілами закидають, будуть кидатися в атаку і все одно на них треба витрачати засоби тощо. Але зрештою тільки цим війну не виграти,

– підкреслив Мусієнко.

Мобілізація в Росії: що відомо