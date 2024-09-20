Чи оголосить Путін ще одну хвилю мобілізації в Росії: аналіз ISW

Мобілізація в Росії залишається малоймовірною в найближчій та середньостроковій перспективі через особисті побоювання Путіна, що мобілізація є прямою загрозою стабільності його режиму.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 вересня на тлі повідомлень про те, що Росія може оголосити чергову хвилю мобілізації після українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року.

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Мобілізація у Росії – малоймовірна

Російський диктатор Володимир Путін відхилив прохання ворожого Міноборони компенсувати втрати Росії, оголосивши ще одну хвилю мобілізації навесні 2024 року, щоб уникнути політичних витрат, пов’язаних із призовом у запас. Відтоді Путін залишається відданим своїй кампанії, обмежуючи мобілізаційний потенціал Росії.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що Путін заявив про намір залучати лише тих, хто добровільно підписав контракт на військову службу, але все більше російських чиновників переконані, що мобілізація неминуча. Джерело додало, що нинішня чисельність російських військ недостатня для окупації України.

Водночас Пєсков продовжує запевняти, що Росія вербує контрактників і добровольців і що цих сил достатньо для ведення війни. Зазначається, що Путін уникав оголошення чергового часткового мобілізаційного призову резервістів після свого рішення мобілізувати 300 тисяч військових наприкінці вересня 2022 року.

Російські опозиційні ЗМІ повідомляли, що джерела, близькі до російського уряду, стверджували, що Москва виношувала ідею мобілізації одразу після початку операції ЗСУ у Курській області, але російський Кабінет міністрів і пов’язані з Кремлем бізнесмени виступили проти подібних заходів.

Фахівці кажуть, що Путін не скористався українським наступом як можливістю змусити російське суспільство мобілізуватися в найближчій і середньостроковій перспективі, натомість вирішив сформувати нові нерегулярні формування і розширити зусилля з вербування російських добровольців.

Кремль і Міноборони Росії особливо шокували російське суспільство оголошенням про часткову мобілізацію наприкінці вересня 2022 року, і Путін, ймовірно, прагне уникнути негативної реакції суспільства у відповідь на нову хвилю мобілізації цього разу,

– йдеться у звіті.