Мобілізація в Росії свідчить, наскільки там кепські справи, – політолог

Росія використовує все більше мобілізаційних ресурсів, а тому вже з початку січня бере курс на тотальну мобілізацію. Щоб втримати цю навалу Україні потрібно перевести основні категорії протистоянь на територію ворога.

Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, Росія має можливості виробляти певні види ракет, проводити повну мобілізацію, але про виробництво танків, артилерії та іншої важкої техніки не мовиться.

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Локалізація мобілізованих

Олександр Антонюк зазначив, що Україні бажано перенести хоча б частину війни на території Росії, щоб стримати той мобілізаційний ресурс, який Росія планує застосувати у війні.

Одне зі стратегічних наших завдань – це перевести основну категорію бойових дій, хоча б на рівні "бавовни" та різних протистоянь, на територію ворога, у такий спосіб локалізовуючи навіть цей мобілізаційний ресурс,

– сказав політолог.

Антонюк переконаний, що мобілізації в Росії розпочнеться орієнтовно 5 січня, але навіть якщо її не буде оголошено, вона буде відбуватись фактично.

"І сам факт сьогодні, що дійсно Росія пішла на непопулярний крок, яка у 2022 році на початку широкомасштабної війни відкидала проведення тотальної мобілізації, говорить про те, наскільки кепські справи у Росії", – сказав політолог.

Чому Буданов виходить у медіа

Останнім часом представники українських спецслужб, які здавалося б не повинні бути публічними, почали частіше з'являтись в медіа. Олександр Антонюк пов’язує це з потребою показати світові, наскільки ЗСУ та українське суспільство готове воювати.

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Те, що голова ГУР Кирило Буданов почав давати інтерв'ю та прогнозувати подальший перебіг війни означає чітку аргументовану готовність України перемагати у війні.

Також цю медійну активність політолог пов'язує зі зростанням кількості спікерів в інформаційному полі, які генерують дуже багато думок, а слова українських посадовців обговорюють в першу чергу і вони транслюють офіційну позицію держави.

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