Повістка через СМС, електронну пошту чи соцмережі: розвідка "заінтригувала" нововведенням Росії

У Росії працюють над створенням єдиної електронної бази даних військовозобов’язаних. Усі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів оцифровують.

Про це повідомляє українська розвідка. Відтепер військовозобов'язані громадяни Росії зможуть отримати повістку через СМС, електронну пошту чи навіть соціальні мережі.

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Тотальний контроль забезпечено: як влада порушує права росіян

Головною метою, яку ставить перед собою влада, створюючи відповідну базу даних є створення автоматизованої системи обліку та всеосяжного контролю осіб, що підлягають мобілізації. Для цього в цифровий варіант вже вносять усю наявну інформацію про військовозобов'язаних.

Фінальну систему об'єднають з базами даних:

МВС – аби контролювати документи для виїзду за кордон;

системи "Мігрант" – для обліку тих, хто не є жителями країни та тих, хто хоче змінити громадянство;

ДІБДР – тримати під контролем власників транспортних засобів чи їхніх користувачів;

СНІЛЗ – матимуть особисті дані тих, хто має страховку;

Роскадастру – кадастр нерухомості росіян;

Росреєстру та індивідуальних податкових номерів;

клієнтських баз мобільних операторів.

Такі маніпуляції дозволять встановити тотальний контроль за людьми, які не проживають за місцем реєстрації. Крім того, це зробить можливим розсилання повісток у формі СМС, електронних листів чи повідомлень в соціальних мереж.

Після цього всі вони (військовозобов'язані – 24 канал) будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку,

– пояснюють у ГУР.

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