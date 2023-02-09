Пригожин втратив контроль над злочинцями: ПВК "Вагнера" припиняє набір в'язнів

Керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин втратив контроль над своїм злочинним угрупуванням. Тепер ув'язнених на війну проти України буде надсилати російське Міністерство оборони.

Про це 24 Каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Втім, щодо ефективності таких змін для самої Росії все ж говорити не варто.

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Вадим Денисенко повідомив, що 8 лютого в Москві вночі відбулося засідання Радбезу.

"Судячи з усього, одним із питань, яке вчора обговорювали, це було питання ПВК "Вагнера", – пояснив він.

За його словами, за дивним збігом обставин на наступний день Євгєній Пригожин заявив, що вербування призупинене.

Денисенко пояснив, що протягом останніх днів ми чули від правозахисників історії про те, що в тюрми приходять нові вербувальники серед "вагнерівців".

Це означає тільки одне – Росія прийняла рішення, що приховану мобілізацію, яка дуже тяжко йде і яка викликає напруження в суспільстві, вони частково закриють завдяки ув'язненим,

– зосередив увагу він.

На його думку, найближчим часом набирати тих, хто поїде на лінію розмежування, буде не ПВК "Вагнера", а Міноборони.

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Скільки ув'язнених Росія відправить на фронт

Радник міністра внутрішніх справ розказав, що мінімальна кількість ув'язнених, якими поповнять лави російської армії, це 50 тисяч осіб.

У зв'язку з тим, що це не добровільна історія, а добровільно-примусова, то вони можуть до 100 тисяч ув’язнених набрати в російських тюрмах,

– наголосив він.

За його словами, за основу Міноборони буде використовувати надбання Радянського Союзу.

"Чи буде це все ж так ефективно, як у ПВК "Вагнера", то, певно, все ж таки ні", – додав він.

Денисенко прокоментував, що бодай якусь керованість вони зможуть забезпечити.

Ув'язнені розуміють тільки страх. І питання лише в тому, на скільки Міноборони зможе їх залякати,

– зосередив увагу він.

За його словами, це і є ключовим фактором.

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