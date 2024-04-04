Створить Путіну велику проблему: чи здатна Росія посилити мобілізацію

Росія готує мобілізацію 300 тисяч військових на 1 червня. Тимчасом розпочався і весняний призов, який мав би продовжитись до 15 липня. Однак проведення масової мобілізації принесе великі збитки економіці Росії та проблеми їхнім військкоматам.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що Кремль намагатиметься закрити потреби мобілізації призовниками та буде тиснути на підприємства. Такі дії російської влади сколихнуть суспільство, яке буде виїжджати з країни.

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Проблема для економіки та військкоматів

Масову мобілізацію буде складно провести, адже, на думку Мілова, це буде надмірне навантаження на російські військкомати, які й так ледь справляються. Ймовірно, мобілізація буде розтягнута по часу, що і створить Владіміру Путіну велику економічну проблему.

"Якщо послухати Путіна та всіх важливих офіційних персон Росії, вони скажуть, що, буцімто, дефіцит кваліфікованих кадрів – це головна історія, яка стримує російську економіку", – зауважив колишній міністр енергетики Росії.

За словами Мілова, цифру 300 тисяч потрібно множити на 2,5. Адже на 300 тисяч мобілізованих Росія отримає ще 700 тисяч, які будуть намагатись втекти від цієї мобілізації.

Це мінус мільйон людей з ринку праці. Це фактор, який може зупинити весь економічний ріст Росії. Тому вони відкладали це діло досі,

– зазначив колишній міністр енергетики Росії.

"Допомога" від призовників

Росіяни поки не розв'язали проблему, як провести мобілізацію так, щоб не вдарити по економіці та ринку праці. На думку Мілова, вони поки будуть "викручуватись" за допомогою призовників, адже в них скасували обмеження щодо підписання ними контрактів.

"Вони розширили "коридор" призовного віку з 18 до 30. Таким способом вони будуть розраховувати на брак 150 тисяч людей", – додав колишній міністр енергетики Росії.

Тиск на підприємства

Є ймовірність, що Кремль буде тиснути на підприємства, даючи їм квоти, щоб вони віддали тих, кого "не дуже сильно" потребують в армію. Однак оголошення про масову мобілізацію поки не буде.

Тут сколихнеться суспільство, люди побіжать до кордонів і буде збиток для економіки. Знайти людей для Путіна – це великий виклик, адже це принесе багато негативних наслідків Росії,

– додав Мілов.

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