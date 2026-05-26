Путін списує усі борги росіян в обмін на мобілізацію: які умови висунув диктатор

Російський диктатор Володимир Путін намагається компенсувати значні втрати на фронті, використовуючи нові підходи до мобілізації. Президент Росії підписав указ, який передбачає списання прострочених кредитів для учасників війни проти України та їхніх сімей.

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа The Moscow Times.

Новий підхід до мобілізації в Росії

В російському ЗМІ наголошують, що така "пільга" діятиме лише за умови укладення контракту з Міноборони Росії з 1 травня 2026 року і на строк щонайменше один рік.

Разом із тим, борги таких "військових" та їхніх сімей не повинні перевищувати 10 мільйонів рублів.

Ще одна важлива умова – списання поширюється лише на кредити, оформлені до підписання контракту з Міноборони. Окрім того, борг має бути підтверджений або через чинне рішення суду про стягнення заборгованості, або через виданий чи пред'явлений виконавчий документ.

The Moscow Times пише, що вперше подібна "доброчинність" з боку Путіна була оголошена ще у листопаді 2024 року. Тоді указ діяв за умови, якщо позику було взято до 1 грудня того ж року.