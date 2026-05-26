Путін списує усі борги росіян в обмін на мобілізацію: які умови висунув диктатор
Російський диктатор Володимир Путін намагається компенсувати значні втрати на фронті, використовуючи нові підходи до мобілізації. Президент Росії підписав указ, який передбачає списання прострочених кредитів для учасників війни проти України та їхніх сімей.
Про це повідомляє російське пропагандистське медіа The Moscow Times.
Новий підхід до мобілізації в Росії
В російському ЗМІ наголошують, що така "пільга" діятиме лише за умови укладення контракту з Міноборони Росії з 1 травня 2026 року і на строк щонайменше один рік.
Разом із тим, борги таких "військових" та їхніх сімей не повинні перевищувати 10 мільйонів рублів.
Ще одна важлива умова – списання поширюється лише на кредити, оформлені до підписання контракту з Міноборони. Окрім того, борг має бути підтверджений або через чинне рішення суду про стягнення заборгованості, або через виданий чи пред'явлений виконавчий документ.
The Moscow Times пише, що вперше подібна "доброчинність" з боку Путіна була оголошена ще у листопаді 2024 року. Тоді указ діяв за умови, якщо позику було взято до 1 грудня того ж року.
У разі смерті військовослужбовця на фронті або через каліцтво, поранення, травму чи контузію, а також якщо він отримає інвалідність I групи, усі кредитні зобов'язання членів його сім'ї підлягають припиненню – незалежно від того, коли саме його призвали або він підписав контракт,
– додало видання.
Втрати ворога на війні в Україні
Лише за останню добу Сили оборони ліквідували 1 010 окупантів, тоді як з початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих росіян становить близько 1 357 950 осіб.
У травні оборонці завдали успішного удару по полігону спецбатальйону Росгвардії "Ахмат" у Курській області країни-агресорки. За повідомленнями, внаслідок атаки загинула значна кількість окупантів – телеграм-канал Exilenova+ писав приблизно про 60 ліквідованих.
На Вовчанському напрямку прикордонники РУБпАК "Апекс" бригади "Форпост" завдали значних втрат ворогу. Під прицілом бійців були ворожі антени радіозв'язку, укриття та транспорт окупантів. Окрім того, було ліквідовано живу силу ворога. Українці виявили та атакували противника поки він відпочивав у "зеленці".