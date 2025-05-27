Про це говорять навіть на федеральних каналах: у Росії стартував бізнес на мобілізованих

Російські втрати на повномасштабній війні в Україні вже наближаються до мільйона особового складу. Дехто в Росії робить на цьому бізнес.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. Вже давно зрозуміло, що в Росії взагалі не цінують людське життя.

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У Росії заробляють на окупантах

Вже давно відомо, що росіян заманюють на війну грошима. До прикладу, рік тому за підписання контракту у Москві можна було отримати одноразову виплату у розмірі 22 тисяч доларів. Якщо окупант буде знищений на війні, то за це також заплатять їхнім рідним.

Відповідно деякі жінки вирішили на цьому заробляти. Вони стали так званими "професійними вдовами", що виходять заміж по 2-3-4 рази за окупантів, які підписали контракт та їдуть на війну.

Про цей процес навіть починають говорити на федеральних каналах. Періодично бачу програми, де таких жінок вишукують та "лінчують". Я підозрюю, що це актриси. Але насправді такий бізнес дійсно існує в Росії,

– пояснила Романова.

Російський окупант не тільки продає своє життя диктатору Путіну за гроші. Але ще й продає себе якійсь невідомій жінці.

Додамо, станом на 26 травня Росія втратила понад 981 тисячу особового складу. Також наші захисники знищили 10858 російських танків, 22641 бойових броньованих машин, 28320 артилерійських систем тощо.