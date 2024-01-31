Росія змінила основне джерело військовослужбовців для війни в Україні, – британська розвідка
Джерело:Ministry of Defence
Розвідка Великої Британії 31 січня оприлюднила звіт щодо змін у частковій мобілізації у Росії. Повідомляється, що призов ув'язнених тепер проводять дещо інакше.
Зокрема, у звіті зазначається, що набір ув'язнених був відповіддю на негайний призов. Мовиться про початок повномасштабного вторгнення на територію України.
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Зміни у призові росіян
Раніше з ув’язненими укладали короткострокові контракти, які викликали певні суперечки всередині російського суспільства. Мовиться про повторення ув’язненими своїх злочинів після повернення додому, а також коротких термінів їхньої служби, порівняно з резервістами, мобілізованими на невизначений термін.
Згідно із розслідуванням російської служби BBC, з вересня 2023 року в Росії припинили набір ув’язнених на короткострокові контракти.
З того часу російським ув’язненим пропонують стандартні (довгострокові – 24 Канал) контракти на проходження військової служби, які передбачають згоду служити в армії щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію від вересня 2022 року.
Таким чином, російські в’язні воюють на тих самих умовах, що й звичайні контрактники й мобілізовані, яким не дозволять повернутися додому до кінця загарбницької війни проти України.
Часткова мобілізація у Росії: останні новини
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що масова мобілізація на Росії малоймовірна, тому що просто мобілізаційних ресурсів не вистачить, зокрема, озброєння і найголовніше офіцерів й сержантів.
- За його словами, якщо брати загальний мобілізаційний резерв, то там мільйони людей, ось на це звичайно не вистачить ресурсів, але, наприклад, 300 тисяч без оголошення мобілізації зможуть набрати. Він припустив, що мобілізація на території країни-агресора матиме повзучий порядок. Поготів особливої необхідності для цього, на думку Яковенка, насправді немає.
- Зокрема, очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Росія витрачає більше військ, ніж може набрати. До того ж якщо мобілізація провалюється, то поповнити лави окупаційної армії допомагають найманці. Загалом щомісяця Росія набирає близько 30 тисяч солдатів, використовуючи їх для поповнення втрат та формування резервів.
- Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький зазначав, що близько 1000 – 1200 осіб щодня приєднуються до російської армії за мобілізацією чи добровільно.