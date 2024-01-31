Росія змінила основне джерело військовослужбовців для війни в Україні, – британська розвідка

Розвідка Великої Британії 31 січня оприлюднила звіт щодо змін у частковій мобілізації у Росії. Повідомляється, що призов ув'язнених тепер проводять дещо інакше.

Зокрема, у звіті зазначається, що набір ув'язнених був відповіддю на негайний призов. Мовиться про початок повномасштабного вторгнення на територію України.

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Зміни у призові росіян

Раніше з ув’язненими укладали короткострокові контракти, які викликали певні суперечки всередині російського суспільства. Мовиться про повторення ув’язненими своїх злочинів після повернення додому, а також коротких термінів їхньої служби, порівняно з резервістами, мобілізованими на невизначений термін.

Згідно із розслідуванням російської служби BBC, з вересня 2023 року в Росії припинили набір ув’язнених на короткострокові контракти.

З того часу російським ув’язненим пропонують стандартні (довгострокові – 24 Канал) контракти на проходження військової служби, які передбачають згоду служити в армії щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію від вересня 2022 року.

Таким чином, російські в’язні воюють на тих самих умовах, що й звичайні контрактники й мобілізовані, яким не дозволять повернутися додому до кінця загарбницької війни проти України.

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