Погрожують своїм: пропагандисти ледь не побилися в ефірі через правду
Держдума Росії ухвалила закон про електронні повістки. Усе, щоби зібрати якомога більше гарматного м'яса на війну проти України. Утім, цьому радіють не всі.
На одному із пропагандистських шоу російського телебачення цю тему вирішили обговорити. Однак, щось пішло не так і один запрошений "експерт" влаштував справжню істерику.
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Мовляв, якщо в Росії за повістки електронною поштою голосує майже 100% депутатів та членів совєта фєдєрації, то у суспільстві результати будуть інші.
"А в суспільстві, якщо ви проведете референдум – вводити електронні повістки, всю цю байду – здогадайтеся, який буде результат", – заявив російський "експерт".
Як російські пропагандисти ледь не побилися в ефірі: дивіться відео
Якщо вже самі росіяни на телебаченні говорять про повістки та "всю цю байду", певно, дійсно, щось пішло не так. У відповідь пропагандисти здійняли галас та намагалися його перекричати.
Та нікому не потрібні ці повістки. Ніхто не хоче вв'язуватися в цю історію. Всі хочуть жити як жили,
– продовжив він.
Заспокоєння погрозами
Натомість російський пропагандист Андрєй Норкін таки перекричав цього "експерта" й заявив, що розкаже про людей, які нібито "хочуть вв'язуватися в цю історію".
"Вони є, не сперечаюся, але набагато більше тих, хто не хоче воювати", – заявив "експерт".
Натомість Норкін намагався заспокоїти його, але погрозами.
"Можете не лише ви солювати? Чи мені якісь прімєнять мєтоди погані?" – заявив пропагандист.
Певно, в Росії вже звикли "прімєнять мєтоди погані" про тих, хто намагається говорити бодай якусь правду.
Що відомо про електронні повістки в Росії
- Держдума країни-агресорки прирівняла електронні повістки до паперових. Тепер їх надсилатимуть на електронну пошту, у повідомленнях та в електронному кабінеті "Держпослуг".
- Також в Росії створять Єдиний реєстр військовозобов'язаних.
- Тепер військовозобов'язані росіяни будуть зобов'язані отримувати повістки. А тим, хто їх таки отримає, буде заборонений виїзд за кордон до приходу у військкомат.
- А якщо на повістки не відреагувати протягом 20 днів, то росіяни не зможуть, зокрема, керувати авто, укладати угоди з нерухомістю та брати кредити.
- Водночас у Кремлі заявляють, що такі нововведення аж "ніяк не пов'язані з мобілізацією". Мовляв, нова хвиля мобілізації не планується.