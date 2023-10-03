Живуть в середньому два місяці: чи вдасться росіянам мобілізувати 130 тисяч осіб

У напрямку Роботиного російські окупанти намагаються закрити прогалини в їхній обороні, які зробили ЗСУ. Вони бачать просування українських захисників та кидають туди найбільші "елітні" підрозділи ВДВ.

Часто ці повітряно-десантні війська ворога доукомплектовані звичайними мобілізованими. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що здебільшого ВДВ – це збірна солянка.

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"Зараз вони воюють на передовій, щоб закривати дірки, поки російська влада не притягне нове поповнення живої сили. Це строковики, які були набрані весною, яких зараз планують набирати в Росії. Називали, що від 130 тисяч, можливо, трошки більше або менше", – зауважив він.

"Навіть таргани живуть довше"

Іван Ступак зазначив, що навесні 2022 року росіяни мали на меті набрати 120 тисяч строковиків, а набрали 90 тисяч. Навіть якщо зараз ворогу вдасться назбирати ці 130 тисяч окупантів, то це будуть молоді хлопці 18 – 20 років, а не навчені військові.

У дослідженні кажуть, що середній термін життя російського мобілізованого на українських фронтах – це два місяці. Мені здається, що навіть таргани живуть довше у природі, ніж російський мобілізований на українських фронтах,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Ступак про мобілізацію у Росії: дивіться відео

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