Початок кінця Путіна: за якої умови від Росії відокремляться щонайменше два регіони

Повна відсутність демократії та свободи слова і заїжджені кремлівські методички вражають. Днями в одному з інтерв'ю Дмітрій Пєсков заявив, що на наступних президентських виборах у Росії Владімір Путін отримає підтримку понад 90% виборців.

Безумовно, Путін може намалювати будь-яке число на виборах, навіть понад 100%, але від справжніх проблем в Росії його це не врятує. Таку думку 24 Каналу висловив блогер, політолог Сергій Запорожський.

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Проблема полягає в тому, що росіяни як вогню бояться мобілізації. Цим зумовлені і запровадження жорсткіших законів щодо ухилянтів та збільшення призовного віку. Хоч росіяни і намагаються посміюватися з української мобілізації, але ж реальна ситуація в тому, що в Росії виникла шалена паніка ще під час першої хвилі.

З росіянами не церемонилися, а буквально хапали і тягнули на фронт з мінімальною підготовкою або й без тієї.

Кінець режиму не за горами

Політолог переконаний, що нова хвиля мобілізації в Росії може стати початком кінця путінського режиму.

Тому що, як мінімум, кілька регіонів скажуть: "Владімір Владімірович, іді подальше",

– вважає Запорожський.

Зокрема мовиться про Киргизстан та Чечню, які точно не будуть брати участь у мобілізації, а інші регіони подивляться і скажуть: "А чому їм це можна, а нам не можна?!".

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Яка ситуація з мобілізацією в Росії зараз