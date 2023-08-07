Початок кінця Путіна: за якої умови від Росії відокремляться щонайменше два регіони
Повна відсутність демократії та свободи слова і заїжджені кремлівські методички вражають. Днями в одному з інтерв'ю Дмітрій Пєсков заявив, що на наступних президентських виборах у Росії Владімір Путін отримає підтримку понад 90% виборців.
Безумовно, Путін може намалювати будь-яке число на виборах, навіть понад 100%, але від справжніх проблем в Росії його це не врятує. Таку думку 24 Каналу висловив блогер, політолог Сергій Запорожський.
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Проблема полягає в тому, що росіяни як вогню бояться мобілізації. Цим зумовлені і запровадження жорсткіших законів щодо ухилянтів та збільшення призовного віку. Хоч росіяни і намагаються посміюватися з української мобілізації, але ж реальна ситуація в тому, що в Росії виникла шалена паніка ще під час першої хвилі.
З росіянами не церемонилися, а буквально хапали і тягнули на фронт з мінімальною підготовкою або й без тієї.
Кінець режиму не за горами
Політолог переконаний, що нова хвиля мобілізації в Росії може стати початком кінця путінського режиму.
Тому що, як мінімум, кілька регіонів скажуть: "Владімір Владімірович, іді подальше",
– вважає Запорожський.
Зокрема мовиться про Киргизстан та Чечню, які точно не будуть брати участь у мобілізації, а інші регіони подивляться і скажуть: "А чому їм це можна, а нам не можна?!".
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Яка ситуація з мобілізацією в Росії зараз
- На фронті росіяни стикнулися з величезними проблемами – відсутністю резервів. Аналітики вважають, що без нової хвилі мобілізації Кремль навряд знайде достатньо сили для перекривання прогалин.
- До того ж з початку 2024 року призовний вік у Росії становитиме від 18 до 30 років (досі було до 27). Також в Кремлі заборонили військовозобов'язаним виїзд за кордон після отримання повісток і запровадили жорсткі штрафи для ухилянтів.
- Крім того, відомо, що в Росії почали вербувати жінок з виправних колоній. Цим буквальний створюються кримінальні підпілля та посилюється напружена ситуація із злочинністю в країні-агресорці.