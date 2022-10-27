У Росії вперше порушили справу за відмову воювати за Путіна: що загрожує

Слідчий комітет Росії вперше порушив кримінальну справу проти військового. Чоловік відмовився їхати воювати в Україну за диктатора Владіміра Путіна.

Тепер росіянину загрожує позбавлення волі. Про це повідомив російський правозахисник Павло Чіков, інформує 24 канал.

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Проти росіянина порушили справу

Як стало відомо, військово-слідчий відділ в одному з російських регіонів порушив першу в країні кримінальну справу про невиконання наказу у воєнний час.

Так, обвинувачений військовослужбовець не виконав наказ начальника про відправлення на війну в Україну, тим самим відмовившись воювати.

Кримінальну статтю, за якою порушено цю справу, було запроваджено Держдумою після оголошення мобілізації росіян на війну в Україні.

"Не виконав наданий в установленому порядку наказ про вибуття у службове відрядження для участі в бойових діях, тим самим відмовився від участі в бойових діях", – мовиться у відповідному документі.

Тепер росіянину загрожує від двох до трьох років ув'язнення.



Постанова про порушення справи / Павло Чіков



Проти росіянина порушили справу / фото Павло Чіков

Росіяни відмовляються воювати

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Також джерела у спецслужбах повідомили 24 каналу , що з позицій квазіреспублік так званих "ЛНР" та "ДНР" втекли понад 3 тисячі мобілізованих. Вони не хочуть воювати і розуміють, що всіх не покарають.

, що з позицій квазіреспублік так званих "ЛНР" та "ДНР" втекли понад 3 тисячі мобілізованих. Вони не хочуть воювати і розуміють, що всіх не покарають. До речі, загарбникам нічого не залишається робити, як писати рапорти про відмову виконувати накази Кремля. Офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко нагадав окупантам, що вони у будь-який момент можуть здатися, написавши відмову.

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