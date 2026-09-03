Ситуація дуже серйозна: експерт із безпеки відповів, чи буде в Росії мобілізація

Російська влада намагається запевнити суспільство у відсутності потреб у додатковому призові, але на фронті окупантам катастрофічно бракує людського ресурсу. Кремль опинився у глухому куті через постійні втрати та зростання соціальної напруги всередині країни.

Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що заперечення російських чиновників щодо можливої мобілізації свідчать про зворотне. На його думку, Москва просто не має іншого виходу, окрім як шукати нове поповнення живої сили для продовження бойових дій.

Чому Кремль опинився у безвиході через втрати?

За словами експерта, тема мобілізації є для путінського режиму такою ж безвихіддю, як і спроби ескалації. Російські генерали завжди воювали кількістю, а не якістю, тому для спроб прорвати українську оборону їм потрібні нові десятки тисяч солдатів. Навіть домовленості з Північною Кореєю про залучення 50 тисяч військових не зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті.

Враховуючи рівень втрат росіян, який сягає понад 1300 – 1400 осіб на місяць, ці сили незабаром розчиняться. Щоб виходити хоча б у нуль, їм потрібно втрачати не більше тисячі на місяць, але при цьому їхній фронт фактично стоїть на місці,

– підкреслив Жовтенко.

Водночас Кремль боїться реакції населення, яке вже виснажене війною, економічними труднощами та паливними кризами. Показником нервовості влади стало навіть зняття з так званих виборів партії "Яблуко", яка раптово почала набирати понад 5% голосів.

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Цю партію, за його словами, включили в списки для того, щоб відмобілізувати виборців – щоб вони прийшли в достатній кількості і далі вже можна було з цієї цифри явки малювати переможну цифру для "Єдиної Росії".

Однак цей трюк з партією "Яблуко" раптом вийшов з-під контролю і Кремлю довелося заднім числом знімати її з виборів. Це був один з індикаторів того, що справи у путінського режиму йдуть надто погано. Кремль втрачав контроль над ситуацією всередині країни. І з цим же пов'язано те, що російська влада почала затирати тему мобілізації,

– пояснив він.

Володимир Путін та Дмитро Медведєв особисто публічно почали заявляти, що мобілізації не буде, це означає лише одне, на думку експерта, – ситуація дійсно серйозна.

"У Кремлі розуміють небезпеку, але відмовитися від залучення людей не можуть",

– зазначає експерт.

Росія шукає шляхи для прихованої мобілізації

Замість офіційного оголошення загального призову російська влада, за його словами, шукає альтернативні шляхи. Серед них – залучення північнокорейців, збільшення штатної чисельності армії та переведення призову на цілорічний режим для тиску на строковиків з метою підписання контрактів.

Окрім цього, в окремих віддалених регіонах Росії вже випробовують точкову бусифікацію. Військкоми проводять рейди в торгівельних центрах і місцях скупчення людей, діючи вибірково, щоб не провокувати паніку у великих містах,

– підкреслив Тарас Жовтенко.

Він додав, що у такий спосіб Кремль грає на психології російського населення, мовляв, всі на це дивитимуться і казатимуть: "Ну, слава Богу, що це не в нас". Таким кроками російська влада наразі намагається та замінити офіційну мобілізацію.

Варто нагадати, що за даними розвідки та Міноборони, Росія розглядала плани щодо додаткової хвилі мобілізації близько 600 тисяч осіб. Щомісячні втрати окупаційних військ перевищують показники набору нових контрактників, що виснажує резерви агресора.