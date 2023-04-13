Видадуть автомати й саперні лопати: як Росія може використати нових мобілізованих

В Росії ухвалено закон, відповідно до якого громадяни будуть отримувати також електронні повістки. А чоловіків, що не з'являться до військкомату після отримання повістки, не будуть випускати з країни.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав цю ситуацію в країні-агресорці поверненням до кріпосного права. Про це він розповів 24 Каналу. Полковник ЗСУ наголосив, що в Росії закон скасували у 1861 році, а у 2023 намагаються повернути.

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Росіяни будуть ховатись від мобілізації

Світан зауважив, що російська влада шукає механізми, щоб зробити це цивілізовано.

За допомогою електронних засобів намагаються захомутати, а потім керувати процесом переміщення військовозобов'язаних,

– впевнений він.

Такі дії російської влади можуть призвести до протестних настроїв в країні. Військовий експерт відзначив, що лише невелика кількість громадян Росії має закордонні паспорти – це ті, хто може виїхати звідти.

"Решта підуть в болота або будуть десь ховатися, як це роблять вже другий рік потенційні мобілізовані на окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – відзначив полковник ЗСУ.

Можуть набрати 400 тисяч

Співрозмовник підкреслив, що пропускна можливість російської мобілізаційної системи кінцева. З 1 квітня там оголошено призов на строкову службу. Вони мають призвати 147 тисяч людей.

Два місяці росіяни їх будуть готувати, і ймовірно на початку літа відбудеться демобілізація строковиків, що відслужили. А нові будуть переведені до військових частин. Тому почати мобілізацію людей або прийняття на контракт росіяни зможуть не раніше червня,

– наголосив співрозмовник.

З цього часу вони за чотири місяці можуть набрати 400 тисяч людей і більш-менш їх підготувати приблизно до кінця вересня – жовтню.

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"Цих військовослужбовців скоріш за все будуть використовувати для оборонних заходів в місці, де до того часу зупиниться фронт. Підготувати за 2 – 3 місяці піхотні і стрілецькі підрозділи можливо. Але мотострілецькі – не реально", – підкреслив полковник ЗСУ.

Для оборонних завдань цим бійцям не буде потрібно спеціального обладнання, але його й не буде. Адже російська оборонна промисловість не встигає навіть відновити ті втрати техніки, які вони зазнають.

"Тому цим 400 тисячам військовослужбовцям, які потраплять на лінію фронту восени, видадуть автомати й саперні лопати. Цього їм вистачить, щоб закопатись та утримувати якийсь сектор, поки не прилетить авіабомба чи артилерійський снаряд", – зазначив Роман Світан.

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