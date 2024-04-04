Путін хоче зібрати ще 300 тисяч, – Тимочко розповів, як диктатор може збільшити своє військо

Володимир Зеленський заявив, що у Росії до 1 червня 2024 року намагаються зібрати 300 тисяч нових бійців. Якщо додати сюди ще понад 100 тисяч строковиків, яких також можуть залучити, отримаємо дуже велику цифру. Однак постає питання, чи зможе країна-агресорка озброїти та забезпечити таку кількість.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що російська влада змушуватиме строковиків також підписувати контракти. Це можуть робити під тиском, погрожуючи тюрмою за нібито ухилення від служби.

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Як Путін планує збільшити військо

Людина, яка входить до російської армії, абсолютно собі не належить. Тому, говорячи про строковиків, цілком ймовірно, що вони підпишуть контракти. Російське законодавство надзвичайно жорстке до тих, хто ухиляється від військової служби, тож, якщо чоловік отримує повістку, то піде до армії. Бо в іншому випадку його чекає тюрма.

Далі беремо 150 000 росіян, яких хочуть призвати у межах запланованої мобілізації. Адже закон, який свого часу підписав Владімір Путін, є чинним. Відповідно до цього наказу, просто збільшуватимуть квоти для військових комісаріатів, щоб вони набирали людей,

– розповів Іван Тимочко.

Крім цього, можна додати певну кількість людей, яких вони примусово мобілізують на окупованих територіях України. Будь-яких законних підстав для того, щоб не піти служити там не передбачили. У цих областях вже створили армійські корпуси, які підпорядковуються Росії.

Поки невідомо, для чого використають цих бійців: для резерву росіянам чи навпаки – кинуть їх на фронт першими. Все це треба враховувати, бо якщо мобілізаційна система за один раз "пропустить" 300 тисяч людей, то може статися колапс. Насамперед мовиться про роботу навчальних центрів, де відбуватиметься підготовка.

Мобілізація не припиниться після 1 червня

Для того, щоб набрати людей у військо, Путін також робитиме акцент на парамілітарні військові об'єднання, тобто напіввійськові, які не входять до складу збройних сил. Їх можуть використати як бойовий армійський резерв.

Також ще є підрозділи територіальної оборони Росії, яким нібито гарантують, що не залучатимуть до бойових дій. Насправді їх відправляють на фронт. Крім цього, чоловіче населення країни-агресорки зобов'язане пройти медичний огляд. Він буцімто потрібен для узагальнення цифр, але цілком ймовірно, що людей, які його пройдуть, скерують у військкомати, а далі на фронт.

Тобто 300 тисяч до червня – це не означає, що після цього мобілізація припиниться. Ні, вона триватиме. Хоч Путін говорить нібито є "плече міцності" на довготривалу перспективу, але удари по НПЗ показали, наскільки у Росії слабка внутрішня система захисту,

– підкреслив голова Ради резервістів.

Тому зараз противник намагатиметься максимально залучити людей до армії та змінити ситуацію на полі бою. Росіяни думають, що у них з'явилося "вікно можливостей". Вони хочуть скористатися тим, що Україна отримує обмежене постачання зброї, допомоги від США немає, а закон про мобілізацію ще не ухвалений.

Головне питання – як забезпечити 300 тисяч бійців

Якщо можливості набору людей ще залишилися, то це не скасовує інше питання – як утримувати стільки бійців, на яку техніку їх посадити та де навчати. Якщо солдатами ще можна керувати й швидко навчити, то знайти й підготувати командний склад – зовсім непросто. У ворога вже є нестача офіцерів молодшої ланки управління.

Ще у 2023 році Forbes писав: якщо Росія мобілізує хоча б 500 тисяч людей, це означає, що кожного місяця у них видатки складатимуть 10 мільярдів доларів. Якщо врахувати, як ми вдало знищуємо їхні НПЗ, а це бюджетоутворювальні галузі виробництва, то розуміємо, що й фінансові потоки будуть звужуватися,

– зауважив Тимочко.

Тому тут важливо не боятися цифр, бо Україна завжди воювала проти росіян асиметрично, в меншій кількості. Треба залишатися об'єднаними та консолідованими. Тоді навіть цифра 300 тисяч не стане критичною, якщо на цей виклик ми правильно відреагуємо.

Строковиків вписують у військові частини

Уже давно відомо, що ворог використовує строковиків, вони гинуть на кораблях, тилових частинах, у підрозділах логістики. Російська влада робить все, щоб перекинути строковиків у зону бойових дій.

А якщо строковик гине, то виявляється, що він через різні обставини, став контрактником. Умовно вчора чи позавчора підписав контракт. При цьому, рідним "забувають" сказати, що ніяких виплат не буде, бо він нібито тільки недавно почав службу,

– зауважив Тимочко.

Цю хитру маніпуляцію ворог використовує не вперше. Про це стало відомо через заяви родин загиблих строковиків. Тому у росіян є слабкі місця, які нам варто використовувати, щоб ефективно захищати свою країну. А найважливіше – завжди залишатися консолідованими та сильними.

Росія мобілізує 300 тисяч: що відомо