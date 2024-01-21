Що допомагає Росії закривати мобілізаційні потреби: Костенко пояснив методи вороги

Росія має значний мобілізаційний ресурс, який сточується на війні проти України. Утім, зараз вони здатні назбирувати достатньо особового складу.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко, зауваживши, що за наявного темпу бойових дій вони не мають значних проблем із мобілізацією.

Дивіться також "Легкі санітарні втрати": якою насправді для Росії є ситуація на лівобережжі Херсонщини

Як Росія набирає людей на війну

Як наголосив Костенко, якби масштаби були іншими, то окупанти вже б відчули серйозні проблеми. До прикладу, якби сталася війна з НАТО.

Якби вони воювали з усім НАТО і їм потрібні були б мільйонні армії, то вони відчували б проблеми з мобілізацією, як і ми. Зараз там мають змогу просто набирати людей з різної глуші за гроші. Раніше вони довели їх до зубожіння. І тепер ці люди вважають, що єдиний спосіб заробити грошей – йти на війну,

– сказав Костенко.

Вони поки мають змогу платити гроші та набирати людей з невеликих населених пунктів, не зачіпаючи великі міста. Якби така мобілізація була у великих населених пунктах, то вже могли б початися різні протести.

Втрати Росії у війні: коротко