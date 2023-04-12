Це призведе до розпаду країни, – політик зі США про віртуальні повістки в Росії

У Кремлі серйозно підійшли до питання мобілізації. З 1 квітня там роздаватимуть електронні повістки, які прирівняли до паперових. Це вже не часткова, а повна мобілізація.

Розуміючи критичну ситуацію в країні, росіяни почнуть масово виїжджати за кордон, поки це можливо. Для країни-терориста це може мати фатальні наслідки. Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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Катастрофічні наслідки мобілізації

Електронні повістки в Росії прирівняли до паперових. Щобільше, там ухвалили рішення про заборону на виїзд з країни після отримання повістки.

Це (вручення повісток електронно – 24 Канал) є повною мобілізацією. Багато залежить від того, наскільки закриватимуть кордони. Тому що, якщо кордони будуть відкритими, то люди зараз ще більше втікатимуть з Росії,

– розповів Юрій Рашкін.

Росія – це країна, з якої люди масово виїжджають. Усе через те, що розпочинається нова хвиля війни, яка на думку політика, приведе до розпаду країни. Там може не залишитися нікого, вважає політик.

Малоймовірно, що ситуація в Росії покращиться, принаймні в найближчому майбутньому. Владімір Путін абсолютно не зацікавлений в перемир'ї та переговорах.

"Він вирішив за прикладом Сталіна, за соціалістичним прикладом взяти стільки, скільки потрібно свого "людського добра" і закинути в "м'ясорубку". Для Путіна що більше жертв, то більше він стає історичним діячем", – зазначив американський політик.

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Безвідповідальність росіян

Люди втікатимуть з Росії, тому що розуміють, що роздача віртуальних повісток – це повна мобілізація.

Коли українці виходили на Майдан, а в США проходили протести Black Lives Matter – це тому, що люди відчували, що їм потрібно щось робити, бо буде гірше. І це призводить до позитивних результатів, бо політикам нагадують, що в них є зворотний зв'язок і підзвітність,

– наголосив Рашкін.

За його словами, те, що зараз відбувається в Росії, повністю відповідальність людей, які там живуть. Якщо ж вони бажають, що легше втекти чи піти на війну і загинути там, ніж протестувати, боротись за свої права – це абсолютно їхній вибір. Ніхто у цьому їм не допоможе.

Мобілізація в Росії: що відомо