Це брехня, – Юсов спростував заяву Путіна щодо російських добровольців

Президент Росії Владімір Путін повідомив, що буцім ще 270 тисяч осіб підписали контракти на службу в якості "добровольців". За його словами, щодня 1000 – 1500 людей приходять підписувати контракт.

Проте представник ГУР МО Андрій Юсов поділився з 24 Каналом, що вважає зовсім інакше. Колосальні втрати росіян на фронті згубно впливають на кремлівського диктатора. Адже про такі масштабні цифри можна лишень фантазувати.

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Російські "добровольці" – міф

"Це брехня абсолютна, ніяких "добровольців" там немає, окрім поодиноких випадків. Перша та остання хвиля "добровольців" була після повномасштабного вторгнення і вона швидко закінчилася", – наголосив представник ГУР.

Надалі "добровольцями" можна вважати якихось боржників та гастарбайтерів, які щойно отримали російські паспорти. Також люди із соціальними елементами, які під загрозою штрафів чи тюремного ув'язнення йдуть до окупантської армії.

Андрій Юсов про російських "добровольців": дивитися відео

Юсов зазначив, що в Росії "добровольцями" так само називають частину ув'язнених, яких рекрутувати до так званих приватних військових кампаній, обіцяючи "свободу".

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