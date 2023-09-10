У Путіна є три головні ніші: де черпатиме резерв для війни проти України

Російський диктатор має три головні ніші, звідки він може брати резерв для участі у війні Росії проти України. Мовиться про тюрми, мігрантів та населення із депресивних регіонів країни-агресорки.

Про це 24 Каналу заявила російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що російські тюрми готують до мобілізації.

До теми Коли Кремль знову вдасться до мобілізації?

"Буде не вербування, а вже військовий облік, військкомат. Забули про помилування. "Виходиш із тюрми – скажи "дякую", – наголосила Романова.

Друга велика ніша – гастарбайтери, які або хочуть отримати російське громадянство, або вже його отримали. Якщо вони відмовляються від мобілізації – швидко переходять у першу нішу – до ув'язнених. Звідти їх все одно заберуть на фронт.

Третій резерв – це російські депресивні регіони, яких більшість. Це маленькі міста, де не може бути жодних "соціальних ліфтів". А війна в путінський час стала найшвидшим та найпоширенішим "соціальним ліфтом", який "добре працює".

Найімовірніше, ти опинишся в пеклі, тебе розстрілять, не буде не рук, не ніг. Але є шанс, що тебе "піднесе" наверх путінська піраміда влади. Повернешся живим, купиш машину, квартиру, буде "почесна грамота",

– зауважила російська опозиційна журналістка.

Скільки можуть мобілізувати в Росії і як це роблять в тюрмах

У Росії можуть мобілізувати сотні тисяч мігрантів. А в тюрмах є резерв близько 200 тисяч, а то й більше. Приблизно така кількість призовників та мобілізованих. Що стосується жителів маленьких та середніх міст – там може мовитися про мільйони.

Нині зеки йдуть воювати, адже розуміють, що краще їх заберуть добровільно ще й пообіцяють за це гроші. Ніж тоді, коли почнеться мобілізація, все одно доведеться йти, однак тоді ніхто не питатиме згоди та не обіцятиме грошей.

"Багато хто збирається вскочити в останній вагон поїзда, який, як їм здається, вже йде", – додала Романова.

Щоби зібрати певну кількість зеків на війну проти України, у російські тюрми надходить розпорядження. Так там збирають ув'язнених, зважаючи на їхню фізичну форму, вік, хвороби та термін за ґратами. Таке відбувається одразу по всій країні-агресорці.

Як відбувається мобілізація в Росії: дивіться відео

Мобілізація в Росії: головне