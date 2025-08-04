В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. За законом, чоловіки, які не з'явились в ТЦК з першого разу, можуть отримати повістку повторно.

Хто ще може отримати повістку повторно та що буде, якщо її проігнорувати, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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У яких випадках повістку отримують повторно?

Відповідно до законодавства України, усі військовозобов'язані зобов’язані протягом семи днів повідомляти ТЦК про зміну будь-яких облікових даних. Це стосується, зокрема, зміни місця проживання, роботи, сімейного стану тощо.

Як наслідок, повістка може бути вручена повторно – як для проходження військово-лікарської комісії (якщо минув рік від останнього огляду), так і для перевірки персональних даних або підстав для відстрочки.

За невиконання військового обов'язку військовозобов'язаним або резервістам можуть обмежити право керування особистим транспортом.

Якщо особа ігнорує повістки, ТЦК може звернутися до Нацполіції для адміністративного затримання та примусового доставлення. Якщо це неможливо, громадянину надсилають письмову вимогу. У разі невиконання цієї вимоги протягом 10 днів ТЦК подає до суду клопотання про тимчасове обмеження права керування авто.

Важливо! Обмеження не застосовується, якщо кермування є основним джерелом доходу або автомобіль необхідний для догляду за людиною з інвалідністю.

Вимога ТЦК – це не повістка ТЦК. Зверніть увагу, що ТЦК подає щодо вас позов для обмеження в праві керування у разі невиконання вами вимоги, а не повістки. Це два різні юридичні терміни. Якщо раніше з повісткою ТЦК потрібно було якось ще морочитися, щоб вручити її особисто, то вимога вважається доправленою автоматично у разі надсилання рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу громадянина,

– пояснив юрист Роман Сімутін в коментарі для ТСН.

За відмову з'явитися за повісткою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. У разі невиконання вимог щодо мобілізації настає кримінальна відповідальність – обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі до п'яти років.