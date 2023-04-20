Хто в Україні може лише добровільно піти на військову службу: перелік осіб

В Україні мобілізації не підлягають чоловіки, які мають відстрочку від призову. Однак деякі з них можуть йти служити добровільно.

На службу можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. 24 Канал детальніше розповість, хто може проходити військову службу лише добровільно.

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Хто в Україні може служити лише добровільно

Добровільно піти на війну та служити за місцем проживання можуть такі категорії осіб:

особи з інвалідністю;

визнані тимчасово непридатними за станом здоров’я;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін розширив повноваження ТЦК та СП. Тепер вони можуть здійснювати оповіщення та призов громадян на військову службу під час особливого періоду, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.