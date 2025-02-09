Працівники ТЦК не здійснювали протиправних дій щодо лаборанта ЛНУ Більченка, – ЦПД

У мережі поширюється інформація, що співробітника Львівського національного університету Степана Більченка нібито побили представники ТЦК. Однак це не є правдою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації. Самого Степана Більченка виявили з травмами поблизу Житомира.

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Що сказали в ЦПД про травми Степана Більченка

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що насправді працівники ТЦК не здійснювали стосовно Степана Більченка неправомірних дій.

Він був мобілізований з дотриманням чинного законодавства, доставлений до військової частини для проходження БЗВП (базової загальновійськової підготовки – 24 Канал), а тілесних ушкоджень зазнав під час спроби самовільного залишення частини, вистрибнувши з транспортного засобу,

– пояснили у ЦПД.

Окрім того, посилаючись за повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП, у Центрі протидії дезінформації підкреслили, що 5 лютого 2025 року Більченко призвали на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП Львова.

Наступного дня він був доставлений до військової частини А2900 (ДШВ) для проходження базової загальновійськової підготовки.

"Жодних медичних чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку, не представив", – наголосили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Також, згідно з інформацією від поліції Житомирщини, 7 лютого 2025 року Степан Більченко отримав речове забезпечення за призначенням та відбув до навчально-тренувального полігону. У дорозі чоловік вистрибнув на ходу з автомобіля та зазнав тілесних ушкоджень.

До слова, інформацію про травми, яких зазнав лаборант ЛНУ Степан Більченко, поширив у мережі близький друг чоловіка Влад Коновалов. Він стверджує, що Більченка не мали права мобілізувати, адже він має законні підстави для відстрочки. Лікарі, своєю чергою, нібито виявили, що чоловік здоровий та придатний до служби.