Кого зі студентів можуть позбавити відстрочки з 1 березня

В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан. Зауважимо, що наразі їх продовжили до травня.

Хоча масштабна мобілізація студентів не проводиться, є категорії, для яких не передбачена ця відстрочка, пише 24 Канал.

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Мобілізація студентів

Зазначимо, що мобілізація для студентів не проводиться, якщо вони мають першу, послідовну вищу освіту. Водночас форма повинна бути дуальною або денною, однак чи навчається студент на бюджетній формі чи на контракті – не має значення.

Крім цього, не важливий і вік студента. Від примусового призову звільнені докторанти, аспіранти та асистенти стажистів.

Студентів, інтернів і докторантів звільняють від мобілізації на семестр, однак термін не може перевищувати півроку. Водночас викладачі не підлягають призову весь навчальний рік, якщо їхня ставка більша за 0.75.

Важливим моментом є те, що відстрочку необхідно оформляти самому – вона не видається автоматично, коли починаєш здобувати освіту.

Водночас призивати можуть чоловіків, які:

навчаються на заочній або вечірній формі;

здобувають не першу вищу освіту;

проходили строкову службу;

навчалися на військовій кафедрі.

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Юрист Адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін розповів, що з 1 березня мобілізація в цьому питанні не зміниться, про що він розповів виданню УНІАН.

"Наразі законодавством встановлено, що якщо студент на очній формі навчання і дотримується вимог щодо послідовного здобуття вищої освіти, то надалі в нього не повинно виникати проблем при отриманні відстрочки від мобілізації. Отримати відстрочку студенти можуть через додаток "Резерв+", – пояснив Ланкін.

При цьому вже з наступного семестру стартує програма базової загальновійськової підготовки для студентів.

"Запровадження базової загальновійськової підготовки передбачено змінами, внесеними до закону України "Про військовий обов'язок і службу". Проходження базової загальновійськової підготовки буде обов'язковим для студентів під час навчання. Оскільки це буде обов'язкова дисципліна, то, якщо студент не захоче її проходити або не здасть нормативи, то йому загрожуватиме відрахування з навчального закладу, як і в разі провалу зі здачею будь-яких інших обов'язкових дисциплін", – наголосив юрист.