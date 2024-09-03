Мобілізація студентів і аспірантів: чи можна виїхати за кордон і коли ставати на облік школярам

.

В Україні починається навчальний рік, водночас триває воєнний стан та мобілізація. Питання обліку та відстрочок нині є актуальним для деяких категорій здобувачів освіти – від школярів до аспірантів. 17-річні хлопці мають стати на облік призовників, студенти – отримати відстрочку на час навчання.

24 Канал зібрав все, що відомо про відстрочку для студентів та на облік призовників.

Облік для 17-річних

Хоча мобілізація стосується здебільшого лише тих, кому від 25 до 60 років, стати на військовий облік мають і школярі. Хлопці, яким виповнюється 17 років, мають звернутися до ТЦК та СП для взяття на облік. Як наголошують у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, це не має стосунку до мобілізації.

Відповідно до статті 14 Закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання,

– мовиться у повідомленні ЗСУ.

17-річні українці отримуватимуть окремі немобілізаційні повістки та матимуть стати на облік за місцем проживання – у районному або міському ТЦК у термін, визначений у повістці. З собою вони мають взяти документи, перелік яких передбачений Міноборони.

Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік. Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають,

– кажуть у Сухопутних військах.

До теми Військовий облік для 16-річних: що буде, коли на нього не стати

Важливо! Українці, які проживають за кордоном і оформляють паспорт через українські дипломатичні представництва, можуть одночасно стати на військовий облік. Чоловіків віком від 16 до 25 років тепер будуть автоматично вносити до реєстру "Оберіг" без необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Згідно з постановою Кабміну № 932, українці віком від 16 до 25 років відтепер можуть стати на облік без проходження військово-лікарської комісії. Наприклад, через ЦНАП під час оформлення українського чи закордонного паспорта, або у дипустанові.

До реєстру призовників та військовозобов'язаних "Оберіг" в такому разі потраплять такі дані:

відцифроване обличчя;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

місце проживання та місце перебування;

реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право на виїзд за кордон (серія та номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомості про громадянство;

номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

ВЛК потрібно буде пройти лише тим чоловікам від 18 до 25 років, які хочуть добровільно вступити на військову службу.

Відсутність хлопця до 18 років на обліку карається адміністративним штрафом, який за нього мають сплатити батьки чи опікуни. Розмір штрафу може залежати від конкретних обставин справи. Водночас відсутність взяття на військовий облік у 16 років не створює перешкод для виїзду за кордон Україні, але лише до 18 років.

Що потрібно знати про військовий облік студентів

Студенти в Україні мають право на відстрочку. Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають такі категорії:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти;

докторанти.

Для вступу до закладу вищої освіти абітурієнт має надати військово-обліковий документ. Законодавство передбачає, що студент може стояти на обліку як у ТЦК та СП за місцем реєстрації, так і в самому освітньому закладі. Абітурієнти-ВПО мають стати на облік у ТЦК за місцем перебування упродовж семи днів після оформлення статусу. Там вони отримають актуальний військово-обліковий документ.

Студентам, які поїхали за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відтермінували постановку на військовий облік. Водночас до інших норм постанови зміни не внесли, а термін "відстрочення" не розшифровується.

В умовах правового режиму воєнного стану зарахування на навчання до закладів освіти громадян, які підлягають військовому обліку та перебувають на тимчасово окупованій території або вибули з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій за кордон, здійснюється з відстроченням взяття їх на військовий облік і оформлення військово-облікових документів у семиденний строк з дати припинення чи скасування правового режиму воєнного стану,

– мовиться у постанові Кабміну від 9 липня 2024 року №801.

Читайте також Нові повістки, облік 16-річних і хто не матиме відстрочки: якою буде мобілізація у вересні

Для тих, хто не змінює місце реєстрації, можна не зніматися з обліку у своєму ТЦК – це не є обов'язковим. Але студенти, які реєструються у гуртожитку, мають стати на облік у місцевому ТЦК. Після зарахування до закладу вищої освіти студент має взяти документ про поселення у паспортиста гуртожитку, довідку про статус студента та піти стати на облік до місцевого ТЦК.

Важливо! Студенти щороку до 1 жовтня мають подавати до ТЦК та СП документи про право на відстрочку від призову на базову військову службу (це новий замінник строкової служби). Хоча вона не діє під час воєнного стану, студенти все одно мають подавати право на відстрочку. Його мають студенти денної або дуальної форми навчання, докторанти, інтерни.



До ТЦК треба подати заяву про відстрочку та довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також копії паспорта та військово-облікового документа.

Чи можуть студенти виїхати за кордон

З травня 2024 року чоловіки-студенти можуть виїжджати за кордон для стажування – у межах програм академічної мобільності. Для цього вони мають відповідати таким умовам:

вік – від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності на один семестр;

навчатися на денній формі;

здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

Для виїзду за кордон студент повинен мати е-квиток студента, засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-обліковий документ, довідку від закладу освіти про направлення за кордон на навчання.

Також за кордон можуть виїжджати:

курсанти-моряки (за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК);

студенти та курсанти, які мають пройти практичну льотну підготовку за кордоном (за наявності довідки від закладу освіти та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК).

Що з військовим обліком та відстрочкою для аспірантів

З 24 червня 2024 року діють нові правила вступу до аспірантури:

зменшено кількість місць денної форми;

підвищено прохідний бал;

всі місця для денних аспірантів – бюджетні, що дають право на відстрочку;

на контракт можна поступити лише на заочну форму, що не дає відстрочку.

Такі кроки зробили для того, щоб ускладнити обхід мобілізації через аспірантуру. Водночас відстрочка зберігається за контрактниками, які вступили раніше, оскільки закон не має зворотної сили.

Число аспірантів – чоловіків понад 25 років віком виросло з 1900 у 2020 році до 19 тисяч у 2022-му, 23 тисяч у 2023-му та 91 тисячі зареєстрованих на Єдиний вступний іспит у 2024 році. Про це розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв'ю BBC.

У нас було 33 тисячі ліцензійного обсягу. Ми зрозуміли, що зараз ці люди заповнять собою всі ці 33 тисячі місць ліцензійного обсягу, тому що… Якщо взяти телефон і відкрити телеграм, у мене там буде в ряду перших телеграм-канал, який пропонує організувати відстрочку різними способами. І аспірантура там коштує, за тими ще даними (там ринок змінюється), – 6 800 доларів. Загальний обсяг корупційного ризику складав 255 мільйонів доларів, чверть мільярда доларів,

– розповів міністр.

Чи скасують відстрочку для студентів старше 30 років У вересні 2023 року нардепи Федір Веніславський та Мар'яна Безугла подали до Верховної Ради законопроєкт про скасування відстрочки для студентів старше 30 років.



У тексті законопроєкту У вересні 2023 року нардепи Федір Веніславський та Мар'яна Безугла подали до Верховної Ради законопроєкт про скасування відстрочки для студентів старше 30 років.У тексті законопроєкту 9672 мовиться про надання відстрочки для здобувачів освіти, які отримують освіту вищу за раніше здобутий рівень та почали вчитися не пізніше року 30 років, а також докторантів денної або дуальної форми тощо. Однак нині для студентів старше 30 років нічого не змінилося – законопроєкт не пішов далі.

До теми Як аспіранту отримати відстрочку від мобілізації: інструкція

Відстрочку від мобілізації можуть отримати лише ті аспіранти, які вже склали вступні іспити та мають зарахування на денну форму, тобто виданий наказ про зарахування від закладу вищої освіти.

Для оформлення відстрочки від мобілізації аспірант має отримати у навчальному закладі довідку про навчання в аспірантурі на денній або дуальній формі, далі – подати заявку про надання відстрочки до ТЦК і надати довідку з навчального закладу. Процес аналогічний поданню відстрочки студентами.